Про це розповіли у Службі безпеки України. Там завершили досудові розслідування щодо російських агентів.

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СБУ вже передала до суду матеріали кримінальних проваджень. Зловмисники збирали інформацію про переміщення підрозділів Сил оборони на Сході.

Зловили на гарячому

Агентів Кремля затримали під час спецоперації СБУ у Донецькій області. Один із чоловіків був особистим інформатором "міністра оборони днр" Стрєлкова-Гіркіна. Терориста він знайшов вже після 24 лютого через заборонену соцмережу "Однокласники".



Листування з терористом / Скриншот СБУ

Зловмисник запропонував окупанту "допомогу". Зокрема, за вказівками Стрєлкова збирав у Слов'янську інформацію про місця тимчасового базування і маршрути переміщення підрозділів ЗСУ. Також затриманий передавав росіянам локації місцевих держустанов та об'єктів критичної інфраструктури.

Встановлено, що передачу закритих відомостей ворожий агент здійснював з власного акаунта у вигляді міток на електронних картах з детальним описом прилеглої місцевості, – розповіли в СБУ.

Працівникам СБУ вдалося вчасно затримати чоловіка. Під час цього він якраз намагався надіслати агресору оборонну інформацію.

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Інший затриманий

Також СБУ затримала мешканця селища Клебан-Бик. Його з початку повномасштабного вторгнення завербував представник фсб.Чоловік проводив розвідувально-підривну діяльність у Краматорському районі. Головним завданням було шукати колони української військової техніки й передавати геолокацію через анонімний месенджер.

Обох затриманих підозрюють за статтею про несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення Збройних Сил України вчинене в умовах воєнного стану. Чоловіки отримають покарання – до 12 років ув'язнення.

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