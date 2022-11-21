Український суд виніс вирок щодо них, тож їхня доля на наступні роки вже визначена.

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Як пояснили у СБУ, 10 бойовиків з квазіреспубліки "ЛНР" та "ДНР" від 13 до 15 років будуть за ґратами.

Що відомо про зрадників

Відомо, що зрадники на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну увійшли до складу підрозділів Південного військового округу армії Росії.

Серед них:

командири штурмових відділень,

снайпер,

кулеметник і стрільці, які брали безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони на Запорізькому напрямку.

Зловмисників затримали під час контрнаступу українських військ на Півдні нашої держави. Більшість із них перебували на території однієї з місцевих шкіл, де бойовики облаштували свої вогневі позиції. Суд визнав їх винними за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Один із засуджених командирів обстрілював Луганщину

Ще одним засудженим є командир танку окупаційних угруповань, який обстрілював об'єкти промислової та соціальної інфраструктури у Сєвєродонецьку і Рубіжному на Луганщині.

Зловмисник потрапив у полон під час активних бойових дій у районі Сєвєродонецька у червні 2022 року.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за кількома статтями, серед яких:

державна зрада;

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

участь у незаконних збройних формуваннях.

Досудові розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва органів прокуратури.

Додамо, що днями контррозвідка СБУ затримала агента російської розвідки. Він коригував терористичні удари країни-окупантки по Вінниччині.

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