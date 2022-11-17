Пресслужба СБУ повідомила, що чоловік приховано збирав інформацію про місця дислокації та переміщення Сил оборони на території Вінницької області. Окрім того, зловмисник передавав Росії точні координати стратегічно важливих об'єктів. Мовиться про критичну інфраструктуру та споруди системи життєзабезпечення.

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У СБУ розповіли, що саме за наводкою цього агента окупанти збиралися здійснити серію ракетних ударів по підприємствах області, які генерують енергію.

Передання координатів вдалося запобігти

Пресслужба СБУ наголосила, що силовикам вдалося затримати агента та запобігти спробі передання координат енергооб'єкта. Затриманий – ексрадянський військовий. Він звільнився з армії на початку 90-х років. З того часу мешкав на Вінниччині.

За оперативними даними, вже тоді він був завербований представниками російської воєнної розвідки, які після розпаду СРСР перевели його в "режим очікування". На початку повномасштабного вторгнення на нього вийшов кадровий співробітник російського гру і запросив "допомогу" у проведенні розвідувально-підривної діяльності проти України,

– мовиться у повідомленні.

Зрадник погодився співпрацювати з окупантами й отримав від них завдання. Далі він почав приховано стежити за українськими енергооб'єктами. Робити їхні фото та відео. Дані зрадник передавав своїм кураторам.

Чоловіка вже затримали й взяли під варту. Вдалося запобігти передавання координатів окупантам.

Житель Салтівки здавав позиції української ППО на Харківщині

СБУ затримала зрадника, який здавав позиції української ППО на Харківщині. Чоловік виявився жителем Салтівського житлового масиву – цей район один з найбільш постраждалих від дій російських окупантів у Харкові.

За даними СБУ, після того, як чоловік опублікував дані про українську ППО, її позиції 5 разів прицільно обстрілювали.

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