Небезпечну знахідну виявила СБУ. Так, у навчальних закладах окупанти "залишили" чимало боєприпасів.

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У школах Миколаївщини знайшли міни

Росіяни заховали в одній зі шкіл Миколаївщини понад 100 мін. Однак забрати не встигли – територію звільнили українські військові.

СБУ при цьому вилучила сотні одиниць протитанкового озброєння, артилерійські снаряди та бойові гранати. Ворожі схованки з вибухівкою були облаштовані на території лікарень.

Також у нещодавно звільненому місті Снігурівка Баштанського району лише протягом двох днів співробітники СБУ виявили:

️ понад 200 танкових снарядів,

️ більш ніж 100 мін,

️ 8 артснарядів і боєприпасів для автоматичної гармати,

️ 15 пострілів до протитанкових ракетних комплексів,

️ 13 бойових гранат Ф-1,

️ 4 одиниці автоматичної зброї, зокрема кулемети,

️ понад 15 тисяч набоїв різного калібру.

Засоби ураження передали для потреб ЗСУ.

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