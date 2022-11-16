Небезпечну знахідну виявила СБУ. Так, у навчальних закладах окупанти "залишили" чимало боєприпасів.
До теми "У розпал обстрілу": на Київщині діти знайшли збиту ракету і несли її до школи
У школах Миколаївщини знайшли міни
Росіяни заховали в одній зі шкіл Миколаївщини понад 100 мін. Однак забрати не встигли – територію звільнили українські військові.
СБУ при цьому вилучила сотні одиниць протитанкового озброєння, артилерійські снаряди та бойові гранати. Ворожі схованки з вибухівкою були облаштовані на території лікарень.
Також у нещодавно звільненому місті Снігурівка Баштанського району лише протягом двох днів співробітники СБУ виявили:
- ️ понад 200 танкових снарядів,
- ️ більш ніж 100 мін,
- ️ 8 артснарядів і боєприпасів для автоматичної гармати,
- ️ 15 пострілів до протитанкових ракетних комплексів,
- ️ 13 бойових гранат Ф-1,
- ️ 4 одиниці автоматичної зброї, зокрема кулемети,
- ️ понад 15 тисяч набоїв різного калібру.
Засоби ураження передали для потреб ЗСУ.
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Учні принесли до школи ракету під час тривоги
- Очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов розповів, що на Київщині 15 листопада школярі знайшли вибухонебезпечний предмет. При цьому вирішили показати його однокласникам.
- Так, правоохоронці отримали тривожне повідомлення від керівника одного з навчальних закладів Бучанського району. Директор наголосив, що "за школою діти знайшли збиту ракету і несуть показати".
- Очільник поліції Київської області при цьому наголосив: те, що діти під час ракетної загрози перебували на вулиці, а дорослі відкрито ігнорували повітряну тривогу, – вища міра безвідповідальності. Факт, що малеча так легковажно поводилась із вибухонебезпечними предметами, які загрожують життю і здоров'ю, просто шокує.
- Він нагадав, що й батьки, і вихователі, і адміністрація навчальних закладів беззаперечно відповідальні за життя і здоров'я дітей.