Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет під час візиту до Дніпра повідомив, що першочергово планують відновити заклади освіти, розташовані поза зоною активних бойових дій. При цьому озвучив думку щодо необхідності відбудови усіх навчальних закладів.

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Чи потрібно відбудовувати усі знищені Росією українські заклади освіти

Шкарлет розповів, що, ймовірно, не всі зруйновані окупантами навчальні заклади відбудовуватимуть. Адже, за словами міністра, це може бути "неефективно".

Натомість у МОН опрацьовують стратегію створення мережі "великих опорних шкіл". Ця мережа міститиме власний парк шкільних автобусів для підвозу учнів.

Я не говорю про тотальне скорочення шкіл. Можливо, деякі школи і не варто відновлювати, оскільки їхнє відновлення у плані витрат буде не таке вже й ефективне. Якщо зробити певну велику опорну школу, наповнити її викладачами, може, і не треба відновлювати,

– зазначив очільник МОН.

МОН розробляє нову стратегію

Міністр також розповів про плани створення на території таких навчальних закладів освітніх хабів. Вони поділятимуться на:

дошкільну освіту;

позашкільну освіту;

1 – 4 класи.

Міністр при цьому уточнив, що МОН розробляє стратегію за участі мережі опорних шкіл. Їх планують наповнити хорошими викладачами і необхідним обладнанням.

Закордонні донори надіслали мільйони на українські школи

Шкарлет розповів і про те, що закордонні донори, зокрема Європейський Союз, виділили Україні 100 мільйонів євро на відбудову зруйнованих шкіл. Кошти розподілять на два транші: 34 й 66 мільйонів євро. Перш за все відновлять заклади освіти, розташовані поза зоною активних бойових дій.

За словами міністра, наступного року запланували спрямувати 1 мільярд гривень державної допомоги на шкільні автобуси. Також – 1,5 мільярда на безпеку в школах, зокрема на облаштування сховищ.

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