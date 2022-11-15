Міносвіти підготувало покрокову інструкцію для відновлення навчання після звільнення тимчасово окупованих територій. Вони стануть у пригоді керівникам на місцях.
Важливо Чи вчитимуть дітей освітяни-колаборанти на Херсонщині: МОН визначило їхню педагогічну долю
Як відновити навчання на деокупованих територіях
Як відновити та організувати безпечне навчання та хто за цей процес має відповідати, читайте нижче.
Що має зробити місцева влада для відновлення навчання:
- визначити першочергові потреби для відновлення навчання та втілили їх у життя;
- встановити місце перебування учнів, вчителів;
- проаналізувати контингент школярів;
- створити безпечні умови для навчання;
- перевірити, чи забезпечні учні та вчителі підручниками тощо;
- організовувати навчання відповідно до безпекової ситуації.
Що має робити керівник органу управління освіти:
- вивчити технічний стан будівель закладів освіти;
- здійснити облік школярів;
- визначити, які навчальні заклади потребують ремонту та відбудови;
- забезпечити облаштування укриттів;
- перевірити наявність та необхідну кількість підручників, комп'ютерів та шкільних автобусів;
- перевірити наявність вчителів на деокупованій території.
- забезпечити (за потреби) пільговий проїзд учнів.
Що повинен робити директор школи:
- забезпечити роботу освітнього закладу;
- організувати його фінансово-господарську діяльність;
- забезпечити необхідну кількість педагогів та працівників;
- затвердити режим роботи закладу освіти та його освітню програму;
- створити у школі безпечне освітнє середовище;
- організувати харчування та медичне забезпечення учнів.
Чи вчитимуть дітей освітяни-колаборанти
- Заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону повідомив, що згідно з українським законодавством, керівники шкіл можуть розірвати трудовий договір з вчителем, який став колаборантом.
- За словами чиновника, це не лише право, це буде обов'язком нових керівників українських шкіл.
- Адже вчителі, які погодились на колаборацію з окупантом, не мають права в українських школах вчити дітей, які бачили звірства, вчинені тими з росіянами.