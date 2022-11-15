Міносвіти підготувало покрокову інструкцію для відновлення навчання після звільнення тимчасово окупованих територій. Вони стануть у пригоді керівникам на місцях.

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Як відновити навчання на деокупованих територіях

Як відновити та організувати безпечне навчання та хто за цей процес має відповідати, читайте нижче.

Що має зробити місцева влада для відновлення навчання:

визначити першочергові потреби для відновлення навчання та втілили їх у життя;

встановити місце перебування учнів, вчителів;

проаналізувати контингент школярів;

створити безпечні умови для навчання;

перевірити, чи забезпечні учні та вчителі підручниками тощо;

організовувати навчання відповідно до безпекової ситуації.

Важливо! До навчання та його організації допускають лише тих вчителів, які не зрадили Україну, перебуваючи в окупацїі.

Що має робити керівник органу управління освіти:

вивчити технічний стан будівель закладів освіти;

здійснити облік школярів;

визначити, які навчальні заклади потребують ремонту та відбудови;

забезпечити облаштування укриттів;

перевірити наявність та необхідну кількість підручників, комп'ютерів та шкільних автобусів;

перевірити наявність вчителів на деокупованій території.

забезпечити (за потреби) пільговий проїзд учнів.

Що повинен робити директор школи:

забезпечити роботу освітнього закладу;

організувати його фінансово-господарську діяльність;

забезпечити необхідну кількість педагогів та працівників;

затвердити режим роботи закладу освіти та його освітню програму;

створити у школі безпечне освітнє середовище;

організувати харчування та медичне забезпечення учнів.

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