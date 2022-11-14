Заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону повідомив, що серед колаборантів є і вчителі. Також розповів, чи вчитимуть вони дітей і надалі.
Важливо Частину шкіл зруйнували росіяни: як вчитимуться діти на звільненій території Херсонщини
Чи вчитимуть дітей освітяни-колаборанти
Згідно з українським законодавством, керівники шкіл можуть розірвати трудовий договір з вчителем, який став колаборантом, уточнив Вітренко. При цьому додав, що випадки зради вчителями України поодинокі. Їх задокументовують правоохоронці.
І це не лише право (розривати договори з педагогами-колаборантами, – ред.), це буде обов'язком нових керівників українських шкіл,
– уточнив заступник очільника МОН.
За його словами, учителі, які погодились на колаборацію з окупантом, не мають права в українських школах вчити дітей, які бачили звірства, вчинені тими з росіянами.
Як і скільки шкіл працює на Херсонщині
- На Херсонщині 16 шкіл повністю зруйновані, а 48 отримали ушкодження. Через це у них неможливо відновити заняття, повідомив Вітренко.
- У цих школах росіяни палили українські книжки і знищили меблі. При цьому окупанти селилися у найкращі приміщення, зокрема у школи. Згодом їх понівечили.
- Зараз на території області функціонує 157 українських шкіл. Вони працюють дистанційно. За українською програмою вчиться понад 65 тисяч учнів.
- Також чиновник розповів, як реорганізовуватимуть процес навчання на звільнених територіях Херсонщини. У МОН розглядають кілька варіантів.
- Якщо школа непридатна до використання, і там неможливо відновити навчання, доєднуватимуть нових учнів, які там залишились, до вже чинних онлайн-шкіл.
- На деокупованих територіях призначать нових керівників, які займатимуться відбудовою шкіл. Тільки після цього у МОН зможуть назвати кількість шкіл, які працюватимуть у змішаному режимі. Дефіциту вчительських кадрів немає.
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Як Херсонщина повертається до життя після окупації
- На сьогодні пріоритетами військових є проведення зачистки та розмінування. Це пов'язано з тим, що на звільненій Херсонщині залишилось чимало окупантів, які переодягнулися в цивільний одяг. При цьому війська росіян, втікаючи, замінували усе, що тільки можна.
- У Херсоні та в області також починають відновлювати мобільний зв'язок, роботу над електропостачанням почнуть, як тільки військові дозволять здійснювати ремонтні роботи.
- До Херсона прибули військові адміністрації міста та області й силові структури.
- Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич відзначив, що перед своєю втечею окупанти зруйнували усю критичну інфраструктуру, через що є проблеми з електро-, водо- та теплопостачанням.
- Водночас на лівому березі Дніпра досі перебувають окупанти. Тому є ризик, що вони хаотично обстрілюватимуть деокуповану територію Херсонщини.
- Тому керівник ОВА закликав місцевих мешканців евакуюватися до більш безпечних регіонів. Янушевич підкреслив, що обласна військова адміністрація буде всіляко допомагати громадянам.