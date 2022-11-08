Так, до Міносвіти звертаються учителі з окупованих територій. Вони зазначають, що отримують зарплату невчасно або не у повному обсязі.

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Чи отримають зарплату вчителі з ТОТ

У МОН уточнили, що, відповідно до Бюджетного кодексу, вчителі мають отримувати зарплату із місцевої казни. Тож за виплати відповідальні засновники шкіл.

Якщо зарплату затримують чи недодають, учителям потрібно звертатися до місцевої влади. У разі незгоди із рішенням – до департаменту освіти та науки ОВА.

Також, відповідно до законодавства, зарплату виплачують на умовах трудового договору.

У МОН при цьому уточнили, що роботодавець не відповідатиме за невчасну виплату педагогам, якщо доведе, що це через бойові дії було неможливо. Однак видати зарплату все ж повинен.

До слова, на зарплату вчителів із держбюджету виділять субвенцію. Її місцеві бюджети отримують двічі на місяць (у перший робочий день та 11 числа місяця).

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