Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов розповів про випадки, коли вчителі-переселенці продовжують працювати у своїх школах дистанційно. Також про те, як переформатували освітній процес.

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Що робити вчителям, які виїхали з окупації

Горбачов розповів і про ті випадки, коли школа в окупації почала працювати за російською програмою. Так, всіх, хто виїхав або відмовилися співпрацювати з окупантами, звільнили.

Якщо ж школа знищена разом із документами, а доступи до казначейських рахунків втратили, вчителі можуть влаштуватися на роботу до іншого закладу освіти на підконтрольних Україні територіях.

Для цього педагоги, які не можуть звільнитися з попереднього місця роботи через втрату документів, мають звернутися до найближчого центру зайнятості з письмовою заявою. "Прошу звільнити мене через те, що я змушений/ -а виїхати. Документи втрачені. Але прошу вважати мене від (зазначити дату) звільненим / -ою з попереднього місця роботи, розповів Горбачов про текст заяви.

Також, за його словами, з наступного дня людина може офіційно влаштовуватися на роботу до іншої школи.

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Чи всіх учителів на деокупованих територіях вважатимуть зрадниками

Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов розповів, що відповідно до Кримінального кодексу, того, хто працює на окупанта, вважатимуть колаборантом. При цьому така людина отримає покарання за свою діяльність. Однак, за словами Горбачова, часто вчителям погрожує окупаційна "влада". Тож вони змушені працювати під примусом, адже бояться за своє життя і життя своїх рідних. Хоча є й такі освітяни, котрі палять вишиванки та допомагають організовувати "референдуми".

Тож освітній омбудсмен переконаний, що стаття № 111 – 1 Кримінального Кодексу потребує уточнення.

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