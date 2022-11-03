Натомість значна кількість дітей таки повертається до України. Заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів, як учні після навчання за кордоном можуть повернутись до українських шкіл.
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Як після навчання за кордоном повернутись до української школи
Молодша школа
Якщо дитина завершила 1 – 2 – й клас і хоче перейти в Україну в 3 – й, тоді її зарахують до третього класу. Учневі необхідно буде лише пройти оцінювання з тих предметів, які він не вивчав за кордоном. Це – українська мова та українська література, уточнив Вітренко.
Середня та старша школа
Учні середньої та старшої школи для повернення до українських шкіл мають скласти або державну підсумкову атестацію (якщо це 9 – 11 клас), або річне оцінювання (якщо це середня школа).
Жодних проблем не має бути. Якщо ж вони все-таки виникнуть, потрібно звертатись до місцевого управління освіти. А якщо там не допоможуть, то до нас (МОН – ред.),
– наголосив Вітренко.
Як зараз триває навчання у школах України
- Росія продовжує тероризувати Україну ракетними ударами та атаками дронів-камікадзе.
- Ворог завдає ударів зокрема по об'єктах енергетичної сфери. Через це виникають проблеми зі світлом у багатьох регіонах України.
- Проблеми з електроенергією впливають і на навчання дітей. Частина з них змушена йти на канікули.
- Станом на 25 жовтня, за словами очільника МОН Сергія Шкарлета, у школах нашої держави навчається майже 4 мільйони учнів.
- Навчання триває у майже 13 тисячах шкіл нашої держави.
- У Рівному учні повернулися за парти з 31 жовтня, повідомив мер міста Олександр Третяк.
- А у Тернополі з 31 жовтня починаються осінні канікули у школах, повідомив мер міста Сергій Надал.
- Станом на 31 жовтня учні понад 7 тисяч шкіл в Україні повернулися до навчання після осінніх канікул, повідомив очільник МОН Сергій Шкарлет.
- Загалом із 31 жовтня до 6 листопада осінні канікули триватимуть у 2 тисячах 234 школах.
- У майже 3,6 тисячі шкіл – а це майже 30% з усіх – осінні канікули перенесли на зиму.
- Остаточне рішення про відпочинок учнів ухвалює педрада і погоджує наказом директор школи, додав очільник МОН.
- Шкарлет зазначив, що 94% навчальних закладів України готові до опалювального сезону.