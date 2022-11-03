Значительное количество детей таки возвращается в Украину. Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире общенационального телемарафона рассказал, как ученики после обучения за границей могут вернуться в украинские школы.

Читайте Все учебники в украинских школах и детсадах будут проверять

Как после обучения за границей вернуться в украинскую школу

Младшая школа

Если ребенок завершил 1 – 2-й класс и хочет перейти в Украину в 3-й, тогда его отнесут к третьему классу. Учащемуся необходимо будет лишь пройти оценивание по тем предметам, которые он не изучал за границей. Это украинский язык и украинская литература, уточнил Витренко.

Средняя и старшая школа

Учащиеся средней и старшей школы для возвращения в украинские школы должны составить либо государственную итоговую аттестацию (если это 9 – 11 класс), либо годовую оценку (если это средняя школа).

Никаких проблем не должно быть. Если же они возникнут, нужно обращаться в местное управление образования. А если там не помогут, то к нам (МОН – ред.),

– подчеркнул Витренко.

Как сейчас идет обучение в школах Украины