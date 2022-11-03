Значительное количество детей таки возвращается в Украину. Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире общенационального телемарафона рассказал, как ученики после обучения за границей могут вернуться в украинские школы.
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Как после обучения за границей вернуться в украинскую школу
Младшая школа
Если ребенок завершил 1 – 2-й класс и хочет перейти в Украину в 3-й, тогда его отнесут к третьему классу. Учащемуся необходимо будет лишь пройти оценивание по тем предметам, которые он не изучал за границей. Это украинский язык и украинская литература, уточнил Витренко.
Средняя и старшая школа
Учащиеся средней и старшей школы для возвращения в украинские школы должны составить либо государственную итоговую аттестацию (если это 9 – 11 класс), либо годовую оценку (если это средняя школа).
Никаких проблем не должно быть. Если же они возникнут, нужно обращаться в местное управление образования. А если там не помогут, то к нам (МОН – ред.),
– подчеркнул Витренко.
Как сейчас идет обучение в школах Украины
- Россия продолжает терроризировать Украину ракетными ударами и атаками дронов-камикадзе.
- Враг наносит удары, в частности, по объектам энергетической сферы. Поэтому возникают проблемы со светом во многих регионах Украины.
- Проблемы с электроэнергией влияют и на обучение детей. Часть из них вынуждена уходить на каникулы.
- По состоянию на 25 октября, по словам главы МОН Сергея Шкарлета, в школах нашего государства учится около 4 миллионов учеников.
- Обучение длится почти в 13 тысячах школ нашего государства.
- В Ровно учащиеся вернулись за парты с 31 октября, сообщил мэр города Александр Третяк.
- А в Тернополе с 31 октября начинаются осенние каникулы в школах, сообщил мэр города Сергей Надал.
- По состоянию на 31 октября учащиеся более 7 тысяч школ в Украине вернулись к учебе после осенних каникул, сообщил глава МОН Сергей Шкарлетт.
- Всего с 31 октября по 6 ноября осенние каникулы будут продолжаться в 2 тысячах 234 школах.
- В почти 3,6 тысяч школ – а это почти 30% из всех – осенние каникулы перенесли на зиму.
- Окончательное решение об отдыхе учащихся принимает педсовет и согласовывает приказом директор школы, добавил глава МОН.
- Шкарлетт отметил, что 94% учебных заведений Украины готовы к отопительному сезону.