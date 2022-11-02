Экспертиза будет обязательной. Проверят учебную литературу, которую изготовляют за средства государства.

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Учебники отправляют на экспертизу

Украинские учебники будут проверяться на соблюдение требований законодательства. Проверят учебную литературу, которую используют в детсадах и школах. Отвечает за процесс определенное МОН госучреждение.

Также, согласно решению правительства, определят необходимые требования к интерактивным электронным приложениям к школьным учебникам.

Эти мероприятия должны улучшить качество учебников и учебно-методической литературы.

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