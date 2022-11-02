Экспертиза будет обязательной. Проверят учебную литературу, которую изготовляют за средства государства.
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Учебники отправляют на экспертизу
Украинские учебники будут проверяться на соблюдение требований законодательства. Проверят учебную литературу, которую используют в детсадах и школах. Отвечает за процесс определенное МОН госучреждение.
Также, согласно решению правительства, определят необходимые требования к интерактивным электронным приложениям к школьным учебникам.
Эти мероприятия должны улучшить качество учебников и учебно-методической литературы.
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Какие произведения учат на зарубежной литературе вместо российских
- В 2022 году учителя зарубежной литературы в школах простились с Пушкиным, Лермонтовым, Достоевским, Чеховым, Булгаковым и всеми другими творцами писательства государства-агрессора. Вместо них заменяют произведениями мировой литературы.
- Учительница зарубежной литературы Тамара Каменецкая рассказала, что российские произведения в школьной программе заменяют в основном по принципу "жанр на жанр".
- Так, изучение творчества Ивана Крылова, писавшего басни, заменили на творчество французского баснописца Жана де Лафонтена. Дети учат его басню "Зачумленные звери".
- Методистка Хмельницкого областного института последипломного образования по зарубежной литературе Юлия Калиночкина также отметила: произведения российских писателей стоило изъять еще в 2014 году.
- По ее словам, нельзя воспитывать ребенка на примерах героев советских, русских или белорусских произведений, в которых существует тоталитарная система ценностей.
- Кроме зарубежной литературы, говорит Калиночкина, в школьной программе в этом году претерпели изменения история Украины, основы здоровья и защита Украины.