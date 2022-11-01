Во время онлайн-обучения ученики не всегда имеют возможность доступа к качественным учебным материалам. Однако сейчас им предоставили такую возможность.
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Ученикам предоставили бесплатный доступ к обучению
Школа "Оптима" вновь предоставляет бесплатный доступ к образовательной платформе для всех учеников 1 – 5 классов. Такую возможность школьники получили из-за массированных атак России на энергосистему Украины.
Учебные материалы будут открыты до конца 2022 года. Платформа будет доступна круглосуточно. Каждый учащийся сможет автоматически получить выписку оценок за время обучения.
Работать с материалами Оптимы можно в любое время, но если есть доступ к интернету.
Зарегистрироваться можно по ссылке и учиться бесплатно до конца года.
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Школьники уже знакомы с этой платформой
- "Оптима" уже предоставляла школьникам безвозмездный доступ весной 2022 года.
- Тогда им воспользовалось около 115 тысяч украинских учащихся.
- Дети учились по качественным авторским материалам, разработанным специально для дистанционного обучения.
- Кроме того, они смогли получить официальные документы об образовании или выписки с оценками, переданными в свои школы.
Как сейчас идет обучение в школах Украины
- Россия продолжает терроризировать Украину ракетными ударами и атаками дронов-камикадзе.
- Враг наносит удары, в частности, по объектам энергетической сферы. Поэтому возникают проблемы со светом во многих регионах Украины.
- Проблемы с электроэнергией влияют и на обучение детей. Часть из них вынуждена уходить на каникулы.
- По состоянию на 25 октября, по словам главы МОН Сергея Шкарлета, в школах нашего государства учится около 4 миллионов учеников.
- Обучение длится почти в 13 тысячах школ нашего государства.
- В Ровно учащиеся вернулись за парты с 31 октября, сообщил мэр города Александр Третяк.
- А в Тернополе с 31 октября начинаются осенние каникулы в школах, сообщил мэр города Сергей Надал.
- По состоянию на 31 октября учащиеся более 7 тысяч школ в Украине вернулись к учебе после осенних каникул, сообщил глава МОН Сергей Шкарлетт.
- Всего с 31 октября по 6 ноября осенние каникулы будут продолжаться в 2 тысячах 234 школах.
- В почти 3,6 тысяч школ – а это почти 30% из всех – осенние каникулы перенесли на зиму.
- Окончательное решение об отдыхе учащихся принимает педсовет и согласовывает приказом директор школы, добавил глава МОН.