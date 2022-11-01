Во время онлайн-обучения ученики не всегда имеют возможность доступа к качественным учебным материалам. Однако сейчас им предоставили такую возможность.

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Ученикам предоставили бесплатный доступ к обучению

Школа "Оптима" вновь предоставляет бесплатный доступ к образовательной платформе для всех учеников 1 – 5 классов. Такую возможность школьники получили из-за массированных атак России на энергосистему Украины.

Учебные материалы будут открыты до конца 2022 года. Платформа будет доступна круглосуточно. Каждый учащийся сможет автоматически получить выписку оценок за время обучения.

Работать с материалами Оптимы можно в любое время, но если есть доступ к интернету.

Зарегистрироваться можно по ссылке и учиться бесплатно до конца года.

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Школьники уже знакомы с этой платформой

"Оптима" уже предоставляла школьникам безвозмездный доступ весной 2022 года.

Тогда им воспользовалось около 115 тысяч украинских учащихся.

Дети учились по качественным авторским материалам, разработанным специально для дистанционного обучения.

Кроме того, они смогли получить официальные документы об образовании или выписки с оценками, переданными в свои школы.

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