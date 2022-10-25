Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал, что количество учеников, которые учатся очно и смешанно, все возрастает. Так, к офлайн-формату присоединилось еще более 167 тысяч учащихся, к смешанному – более 278 тысяч школьников.

Важно Осенние каникулы в школах Украины 2022: в каких областях изменили даты

Сколько учеников учится в Украине

По состоянию на 25 октября, по словам главы МОН, в школах нашего государства обучается около 4 миллионов учеников.

Из них:

очно – более 790 тысяч;

дистанционно – почти 2,3 миллиона;

смешанно – более 901 тысячи.

В школах при этом открыли более 25 тысяч инклюзивных классов. Там получает образование около 35 тысяч учащихся с особыми потребностями.

Также в школах на подконтрольной Украине территории учится около 165 тысяч школьников-переселенцев и около 98 тысяч учащихся с временно оккупированных территорий.

Сколько школ работает

Сергей Шкарлет добавил, что обучение проходит в 13 тысячах школ нашего государства.

почти в 3,1 тысячи – очно;

более чем в 6,3 тысячи – онлайн;

около 3,5 тысячи – в смешанном формате.

Читайте Дети могут учиться даже во время тревог: какое количество школ с интернетом в укрытиях

Как сейчас происходит обучение в школах Украины