Так, дети во многих регионах Украины вынуждены учиться онлайн. Все зависит от ситуации в конкретной области.

Важно Осенние каникулы в школах Украины 2022: в каких областях изменили даты

Как будут учиться ученики в Киевской области

Образовательные заведения Киевщины в течение 24 – 28 октября будут работать в дальнейшем дистанционно.

Онлайн будут учиться ученики:

садиков;

школ;

училищ;

колледжей.

Это решение власти области приняли из-за усиленной угрозы ракетных обстрелов со стороны России.

Уйдут ли школьники Киевщины на каникулы

Осенние каникулы для киевских школьников продлятся с 31 октября по 6 ноября включительно, сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский. Причин для их переноса пока нет.

Педагогические советы решили, что 99% школ области осенние каникулы перенесут на зиму, информирует Киевская ОВА.

О других изменениях в учебе чиновники обещают дополнительно информировать.

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Готовы ли учебные заведения области к зиме

Глава МОН Сергей Шкарлет сообщил, что образовательные учреждения Киевщины на 100% готовы к отопительному сезону.

Сколько учебных заведений Украины готовы к зиме

К отопительному сезону в стране готовы:

колледжи и вузы – на 78%;

училища – на 88%;

школы – на 92%;

детсады – на 92%.

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