Так, дети во многих регионах Украины вынуждены учиться онлайн. Все зависит от ситуации в конкретной области.
Важно Осенние каникулы в школах Украины 2022: в каких областях изменили даты
Как будут учиться ученики в Киевской области
Образовательные заведения Киевщины в течение 24 – 28 октября будут работать в дальнейшем дистанционно.
Онлайн будут учиться ученики:
- садиков;
- школ;
- училищ;
- колледжей.
Это решение власти области приняли из-за усиленной угрозы ракетных обстрелов со стороны России.
Уйдут ли школьники Киевщины на каникулы
Осенние каникулы для киевских школьников продлятся с 31 октября по 6 ноября включительно, сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский. Причин для их переноса пока нет.
Педагогические советы решили, что 99% школ области осенние каникулы перенесут на зиму, информирует Киевская ОВА.
О других изменениях в учебе чиновники обещают дополнительно информировать.
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Готовы ли учебные заведения области к зиме
Глава МОН Сергей Шкарлет сообщил, что образовательные учреждения Киевщины на 100% готовы к отопительному сезону.
Сколько учебных заведений Украины готовы к зиме
К отопительному сезону в стране готовы:
- колледжи и вузы – на 78%;
- училища – на 88%;
- школы – на 92%;
- детсады – на 92%.
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