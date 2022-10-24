Так, діти у багатьох регіонах України змушені вчитися онлайн. Усе залежить від безпекової ситуації у конкретній області.

Важливо Осінні канікули у школах України 2022: у яких областях змінили дати

Як вчитимуться учні на Київщині

Освітні заклади Київщини протягом 24 – 28 жовтня надалі працюватимуть дистанційно.

Онлайн вчитимуться учні:

садочків;

шкіл;

училищ;

коледжів.

Це рішення влада області ухвалила через посилену загрозу ракетних обстрілів з боку Росії.

Чи підуть школярі Київщини на канікули

Осінні канікули для київських школярів триватимуть з 31 жовтня до 6 листопада включно, повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. Причин для їх перенесення наразі немає.

Педагогічні ради також вирішили, що 99% шкіл області осінні канікули перенесуть на зиму, інформує Київська ОВА.

Про інші зміни у навчанні чиновники обіцяють інформувати додатково.

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Чи готові заклади освіти області до зими

Очільник МОН Сергій Шкарлет повідомив, що освітні заклади Київщини на 100% готові до опалювального сезону.

Скільки закладів освіти України готові до зими

До опалювального сезону загалом у країні готові:

коледжі та виші – на 78%;

училища – на 88%;

школи – на 92%;

дитсадки – на 92%.

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