В последние две недели в Украине почти каждый день раздаются воздушные тревоги. Это значительно усугубляет возможность нормально учиться. Дети долго вынуждены сидеть в укрытиях. Во многих хранилищах при этом нет интернета.
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Сколько школ имеют WiFi в укрытиях
1710 школ Украины, а это 7,44%, имеют WiFi в укрытиях, сообщили в Минцифре.
- Лидером является Львовская область. Там 223 таких школ;
- Житомирская область – 146 таких учебных заведений;
- Днепропетровская – 140;
- Ивано-Франковская – 139.
Наименьшее количество школ, имеющих интернет в укрытиях, расположено в следующих областях:
- Запорожской – 7;
- Николаевской – 9;
- Харьковской – 19.
Также в Минцифре сообщили, что WiFi нет в 3127 школах. Относительно 17 623 таких учебных заведений у них нет информации.
Данные от Минцифры
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Сколько школ работает в Украине
Глава министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона рассказал, что по состоянию на 24 октября обучение длится почти в 13 тысячах школ нашего государства.
Из них:
- более 3 тысяч школ работают очно;
- более 6,3 тысяч – онлайн;
- более 3 тысяч – в смешанной форме.
Как сейчас идет обучение в школах Украины
- Россия продолжает терроризировать Украину ракетными ударами и атаками дронов-камикадзе.
- Враг наносит удары, в частности, по объектам энергетической сферы. Поэтому возникают проблемы со светом во многих регионах Украины.
- Проблемы с электроэнергией влияют и на обучение детей. Часть из них вынуждена уходить на каникулы.
- Образовательные заведения Киевщины в течение 24 – 28 октября будут работать в дальнейшем дистанционно. Это решение власти области приняли из-за усиленной угрозы ракетных обстрелов со стороны России.
- На Волыни, в Ковеле, из-за проблем со светом после ракетных ударов России ввели недельные каникулы в школах, рассказала главная специалистка отдела образования горсовета Лидия Заславская.
- В Луцке приняли решение не останавливать учебу, рассказал глава городского департамента образования Виталий Бондарь. С 24 октября все учебные заведения города работают в привычном режиме.
- На прошлой неделе власти Ровно сообщили, что школьники на осенние каникулы не уйдут. Однако субботний террор России ситуацию изменил. Детей отправляют на отдых. Каникулы в школах Ровно будут продолжаться неделю – с 24 октября по 28 октября, сообщил мэр города Александр Третяк.