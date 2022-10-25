В последние две недели в Украине почти каждый день раздаются воздушные тревоги. Это значительно усугубляет возможность нормально учиться. Дети долго вынуждены сидеть в укрытиях. Во многих хранилищах при этом нет интернета.

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Сколько школ имеют WiFi в укрытиях

1710 школ Украины, а это 7,44%, имеют WiFi в укрытиях, сообщили в Минцифре.

Лидером является Львовская область. Там 223 таких школ;

Житомирская область – 146 таких учебных заведений;

Днепропетровская – 140;

Ивано-Франковская – 139.

Наименьшее количество школ, имеющих интернет в укрытиях, расположено в следующих областях:

Запорожской – 7;

Николаевской – 9;

Харьковской – 19.

Также в Минцифре сообщили, что WiFi нет в 3127 школах. Относительно 17 623 таких учебных заведений у них нет информации.

Что любопытно! В Украине есть школы, вообще не имеющие доступа к интернету. Их больше всего в Днепропетровской и Полтавской областях: 87 и 85 соответственно.



Данные от Минцифры

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Сколько школ работает в Украине

Глава министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона рассказал, что по состоянию на 24 октября обучение длится почти в 13 тысячах школ нашего государства.

Из них:

более 3 тысяч школ работают очно;

более 6,3 тысяч – онлайн;

более 3 тысяч – в смешанной форме.

Как сейчас идет обучение в школах Украины