Три вражеских ракеты попали в энергетический объект в Луцке. Взрывы в тот же день утром прогремели и в Ковеле. Из-за атак в этих городах начались проблемы со светом и водой.

Важно Осенние каникулы в школах Украины 2022: в каких областях изменили даты

Как будут учиться школьники на Волыни

  • Ковель

Из-за проблем со светом в Ковеле ввели недельные каникулы в школах, рассказала главная специалист отдела образования горсовета Лидия Заславская.

Также с 24 октября в Ковеле не работают детсады и кружки.

По словам чиновницы, на первом месте – здоровье и жизнь детей.

  • Луцк

В Луцке приняли решение не останавливать учебу, рассказал глава городского департамента образования Виталий Бондарь. С 24 октября все учебные заведения города работают в привычном режиме.

Удары по Волыни 22 октября: коротко

  • Оккупанты попали в энергетический объект в Луцке.
  • Пол города остался отсоединенным от электроснабжения.
  • Людей призвали произвести запасы воды.
  • Поврежден гражданский дом и один человек получил ожоги.
  • Также был "прилет" в городе Ковель.
  • Там света может быть не несколько дней.
  • Во время второй воздушной тревоги россияне нанесли повторный удар по объекту энергетической инфраструктуры на Волыни.
  • В результате этого удара пострадавших не последовало.

Читайте Каникулы в школах Ровно: власть приняла важное решение

Как будут учиться дети в Ровно

  • На прошлой неделе власти Ровно сообщили, что школьники на осенние каникулы не уйдут . Они должны были отдыхать зимой. Однако субботний террор России ситуацию изменил.
  • Детей отправляют на отдых. Каникулы в школах Ровно будут продолжаться неделю – с 24 октября по 28 октября, сообщил мэр города Александр Третяк.