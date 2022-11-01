Під час онлайн-навчання учні не завжди мають можливість доступу до якісних навчальних матеріалів. Однак зараз їм надали таку можливість.
Важливо У третині українських шкіл змінили графік канікул
Учням надали безплатний доступ до навчання
Школа "Оптіма" знову надає безоплатний доступ до освітньої платформи для всіх учнів 1 – 5 класів. Таку можливість школярі отримали через масовані атаки Росії на енергосистему України.
Навчальні матеріали будуть у відкритому доступі до кінця 2022 року. Платформа буде доступною цілодобово. Кожен учень зможе автоматично отримати виписку оцінок за час навчання.
Працювати із матеріалами "Оптіми" можна у будь-який час, але якщо є доступ до інтернету.
Зареєструватися можна за посиланням та вчитися безкоштовно до кінця року.
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Школярі вже знайомі з цією платформою
- "Оптіма" вже надавала школярам безоплатний доступ навесні 2022 року.
- Тоді ним скористалося близько 115 тисяч українських учнів.
- Діти навчалися за якісними авторськими матеріалами, розробленими спеціально для дистанційного навчання.
- Окрім того, вони змогли отримати офіційні документи про освіту або виписки з оцінками, які передали до своїх шкіл.
Як зараз триває навчання у школах України
- Росія продовжує тероризувати Україну ракетними ударами та атаками дронів-камікадзе.
- Ворог завдає ударів зокрема по об'єктах енергетичної сфери. Через це виникають проблеми зі світлом у багатьох регіонах України.
- Проблеми з електроенергією впливають і на навчання дітей. Частина з них змушена йти на канікули.
- Станом на 25 жовтня, за словами очільника МОН Сергія Шкарлета, у школах нашої держави навчається майже 4 мільйони учнів.
- Навчання триває у майже 13 тисячах шкіл нашої держави.
- У Рівному учні повернулися за парти з 31 жовтня, повідомив мер міста Олександр Третяк.
- А у Тернополі з 31 жовтня починаються осінні канікули у школах, повідомив мер міста Сергій Надал.
- Станом на 31 жовтня учні понад 7 тисяч шкіл в Україні повернулися до навчання після осінніх канікул, повідомив очільник МОН Сергій Шкарлет.
- Загалом із 31 жовтня до 6 листопада осінні канікули триватимуть у 2 тисячах 234 школах.
- У майже 3,6 тисячі шкіл – а це майже 30% з усіх – осінні канікули перенесли на зиму.
- Остаточне рішення про відпочинок учнів ухвалює педрада і погоджує наказом директор школи, додав очільник МОН.