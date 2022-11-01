Під час онлайн-навчання учні не завжди мають можливість доступу до якісних навчальних матеріалів. Однак зараз їм надали таку можливість.

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Учням надали безплатний доступ до навчання

Школа "Оптіма" знову надає безоплатний доступ до освітньої платформи для всіх учнів 1 – 5 класів. Таку можливість школярі отримали через масовані атаки Росії на енергосистему України.

Навчальні матеріали будуть у відкритому доступі до кінця 2022 року. Платформа буде доступною цілодобово. Кожен учень зможе автоматично отримати виписку оцінок за час навчання.

Працювати із матеріалами "Оптіми" можна у будь-який час, але якщо є доступ до інтернету.

Зареєструватися можна за посиланням та вчитися безкоштовно до кінця року.

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Школярі вже знайомі з цією платформою

"Оптіма" вже надавала школярам безоплатний доступ навесні 2022 року.

Тоді ним скористалося близько 115 тисяч українських учнів.

Діти навчалися за якісними авторськими матеріалами, розробленими спеціально для дистанційного навчання.

Окрім того, вони змогли отримати офіційні документи про освіту або виписки з оцінками, які передали до своїх шкіл.

Важливо! Електронні підручники для навчання в умовах воєнного стану розмістили у вільному доступі.

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