Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет розповів, як вчаться діти в Україні. Також уточнив, скільки шкіл відновлює роботу після канікул.
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Як працюють школи в Україні
Сьогодні, 31 жовтня, учні понад 7 тисяч шкіл повернулися до навчання після осінніх канікул, уточнив міністр. Натомість на тижневий відпочинок пішли учні столичних шкіл та деяких шкіл в областях.
Загалом із 31 жовтня до 6 листопада осінні канікули триватимуть у 2 тисячах 234 школах,
– зазначив Шкарлет.
У майже 3,6 тисячі шкіл – а це майже 30% з усіх – осінні канікули перенесли на зиму.
Остаточне рішення про відпочинок учнів ухвалює педрада і погоджує наказом директор школи, додав очільник МОН.
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Як зараз триває навчання у школах України
- Росія продовжує тероризувати Україну ракетними ударами та атаками дронів-камікадзе.
- Ворог завдає ударів зокрема по об'єктах енергетичної сфери. Через це виникають проблеми зі світлом у багатьох регіонах України.
- Проблеми з електроенергією впливають і на навчання дітей. Частина з них змушена йти на канікули.
- У Луцьку з 24 жовтня усі заклади освіти міста працюють у звичному режимі.
- Станом на 25 жовтня, за словами очільника МОН Сергія Шкарлета, у школах нашої держави навчається майже 4 мільйони учнів.
- Навчання триває у майже 13 тисячах шкіл нашої держави.
- У Рівному учні повернулися за парти з 31 жовтня, повідомив мер міста Олександр Третяк.
- А у Тернополі з 31 жовтня починаються осінні канікули у школах, повідомив мер міста Сергій Надал.