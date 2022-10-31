Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет розповів, як вчаться діти в Україні. Також уточнив, скільки шкіл відновлює роботу після канікул.

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Як працюють школи в Україні

​Сьогодні, 31 жовтня, учні понад 7 тисяч шкіл повернулися до навчання після осінніх канікул, уточнив міністр. Натомість на тижневий відпочинок пішли учні столичних шкіл та деяких шкіл в областях.

Загалом із 31 жовтня до 6 листопада осінні канікули триватимуть у 2 тисячах 234 школах,

– зазначив Шкарлет.

У майже 3,6 тисячі шкіл – а це майже 30% з усіх – осінні канікули перенесли на зиму.

Остаточне рішення про відпочинок учнів ухвалює педрада і погоджує наказом директор школи, додав очільник МОН.

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Як зараз триває навчання у школах України