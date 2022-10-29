Школярі, які не йдуть на осінні канікули, довше відпочиватимуть взимку. Однак у деяких регіонах учні таки йдуть на відпочинок вже з понеділка.

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Школярі у Тернополі йдуть на канікули

Осінні канікули у школах Тернополя розпочнуться у понеділок, 31 жовтня. Про це повідомив мер міста Сергій Надал.

Канікули, за його словами, вирішили розпочати у школах міста на тиждень пізніше, ніж щороку. Це зробили, аби зекономити на опаленні. Канікули триватимуть тиждень.

Мер Тернополя вважає, що опалення у школах, як і в житлових будинках варто подавати, коли середньодобова температура буде меншою за 8 градусів.

Зараз іде суттєве потепління, з понеділка синоптики прогнозують потепління до +19 градусів. Включати опалення для жителів нашого міста – недоцільно,
– зауважив Надал.

Як вчитимуться учні на Тернопільщині

В області громади спільно із навчальними закладами можуть вирішувати, коли відпускати дітей на канікули. Про це розповів очільник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Він уточнив, що у майже всіх керівників 55 громад області – однакова думка. Вони переконані, що треба продовжувати навчання, поки надворі тепло. Натомість взимку діти зможуть відпочивати довше, пише "Суспільне".

Як триватиме навчання в інших містах України

Рівне

  • Цього тижня школярі у Рівному відпочивали від навчання. Їх відправили на канікули після атаки Росії на енергетичні об'єкти області.
  • Канікули у школах Рівного тривають тиждень – з 24 жовтня до 28 жовтня.
  • Садочки працюють у звичному режимі, повідомляв Третяк.

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Через економію світла та тепла шкільні осінні канікули у декількох населених пунктах України скасовують.

Черкащина

У деяких школах на Черкащині осінні канікули перенесли на зиму. Начальник обласного управління освіти Валерій Данилевський розповів, що відпочинок учнів відтермінували у 86 школах дванадцяти громад. Це майже 20% від загальної кількості.

Тож відпочиватимуть аж взимку школярі таких громад:

  • Баштечківська;
  • Бужанська;
  • Городищенська;
  • Драбівська;
  • Звенигородська;
  • Канівська;
  • Ладижинська;
  • Христинівська;

а також частина закладів таких громад:

  • Іркліївської;
  • Катеринопільської;
  • Мокрокалигірської;
  • Тернівської.

Біла Церква

  • У школах Білої Церкви також скасували осінні канікули. Натомість зимові будуть довшими, ніж зазвичай. Усе задля того, аби економити тепло та з міркувань безпеки, розповів керівник управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Юрій Петрик.
  • За його словами, узимку ситуація також може ускладнитися й через ймовірність атак Росії на об'єкти критичної інфраструктури.
  • Попередньо, зимові канікули розпочнуться 26 грудня 2022 року і триватимуть до 22 січня 2023 року, повідомив чиновник.

Коломия

  • Осінні канікули у Коломиї також перенесли – на грудень. Все заради економії.
  • Навчання триватиме без перерви на канікули аж до 23 грудня. А з 26 грудня діти підуть на довгі зимові канікули.