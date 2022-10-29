Школярі, які не йдуть на осінні канікули, довше відпочиватимуть взимку. Однак у деяких регіонах учні таки йдуть на відпочинок вже з понеділка.

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Школярі у Тернополі йдуть на канікули

Осінні канікули у школах Тернополя розпочнуться у понеділок, 31 жовтня. Про це повідомив мер міста Сергій Надал.

Канікули, за його словами, вирішили розпочати у школах міста на тиждень пізніше, ніж щороку. Це зробили, аби зекономити на опаленні. Канікули триватимуть тиждень.

Мер Тернополя вважає, що опалення у школах, як і в житлових будинках варто подавати, коли середньодобова температура буде меншою за 8 градусів.

Зараз іде суттєве потепління, з понеділка синоптики прогнозують потепління до +19 градусів. Включати опалення для жителів нашого міста – недоцільно,

– зауважив Надал.

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В області громади спільно із навчальними закладами можуть вирішувати, коли відпускати дітей на канікули. Про це розповів очільник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Він уточнив, що у майже всіх керівників 55 громад області – однакова думка. Вони переконані, що треба продовжувати навчання, поки надворі тепло. Натомість взимку діти зможуть відпочивати довше, пише "Суспільне".

Як триватиме навчання в інших містах України

Рівне

Цього тижня школярі у Рівному відпочивали від навчання. Їх відправили на канікули після атаки Росії на енергетичні об'єкти області.

Канікули у школах Рівного тривають тиждень – з 24 жовтня до 28 жовтня.

Садочки працюють у звичному режимі, повідомляв Третяк.

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Через економію світла та тепла шкільні осінні канікули у декількох населених пунктах України скасовують.