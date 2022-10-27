Цей терор ворога відображається і на навчанні дітей. Вони у час посиленої небезпеки змушені бігти в укриття. Що робити, якщо повітряна тривога трапилася дорогою до закладу освіти або якщо не встигли добігти до сховища під час обстрілу, читайте у матеріалу 24 каналу.

Важливо Як підготуватися та що робити батькам школяра під час повітряної тривоги

Якщо повітряна тривога трапилася дорогою до закладу освіти

У департаменті освіти й науки Києва розповіли, як діяти батькам та дітям, якщо повітряна тривога застала їх дорогою до чи з закладу освіти. У такому разі:

оберіть із дитиною безпечний шлях до школи та у зворотному напрямку. Тобто складіть своєрідний маршрут руху. Також оберіть укриття, які дитина зможе використовувати дорогою у разі сигналу повітряної тривоги;

поясніть дитині, щоб вона йшла тільки за складеним маршрутом, не зупинялася і нікуди не звертала;

наголосіть дитині, що якщо вона не може швидко дійти до школи або дому під час сигналу повітряної тривоги, повинна йти до сховища і перебувати там;

скажіть дитині не торкатися оголених електричних дротів, невідомих предметів;

проговоріть з дитиною правила мінної безпеки;

повідомте класного керівника про місцеперебування дитини або попросіть її саму сповістити педагога.

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Що робити, якщо не встигли добігти до укриття під час обстрілу

Якщо стався обстріл і ви не встигли добігти до сховища, рятувальники ДСНС радять: