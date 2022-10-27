Этот террор врага отражается и на обучении детей. Они в период усиленной опасности вынуждены бежать в укрытие. Что делать, если воздушная тревога случилась по дороге в учебное заведение или если не успели добежать до убежища во время обстрела, читайте в материале 24 канала.

Важно Как подготовиться и что делать родителям школьника во время воздушной тревоги

Если воздушная тревога случилась по дороге в учебное заведение

В департаменте образования и науки Киева рассказали, как действовать родителям и детям, если воздушная тревога застала их по дороге или из учебного заведения. В таком случае:

выберите с ребенком безопасный путь в школу и обратно. То есть составьте своеобразный маршрут движения. Также выберите укрытия, которые ребенок сможет использовать по дороге в случае сигнала воздушной тревоги;

объясните ребенку, чтобы он шел только по составленному маршруту, не останавливался и никуда не сворачивал;

подчеркните ребенку, что если он не может быстро дойти до школы или дома во время сигнала воздушной тревоги, должен идти в убежище и находиться там;

скажите ребенку не касаться оголенных электрических проводов, неизвестных предметов;

проговорите с ребенком правила минной безопасности;

сообщите классному руководителю о местонахождении ребенка или попросите его самого известить педагога.

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Что делать, если не успели добежать до укрытия при обстреле

Если произошел обстрел и вы не успели добежать до хранилища, спасатели ГСЧС советуют: