Этот террор врага отражается и на обучении детей. Они в период усиленной опасности вынуждены бежать в укрытие. Что делать, если воздушная тревога случилась по дороге в учебное заведение или если не успели добежать до убежища во время обстрела, читайте в материале 24 канала.
Важно Как подготовиться и что делать родителям школьника во время воздушной тревоги
Если воздушная тревога случилась по дороге в учебное заведение
В департаменте образования и науки Киева рассказали, как действовать родителям и детям, если воздушная тревога застала их по дороге или из учебного заведения. В таком случае:
- выберите с ребенком безопасный путь в школу и обратно. То есть составьте своеобразный маршрут движения. Также выберите укрытия, которые ребенок сможет использовать по дороге в случае сигнала воздушной тревоги;
- объясните ребенку, чтобы он шел только по составленному маршруту, не останавливался и никуда не сворачивал;
- подчеркните ребенку, что если он не может быстро дойти до школы или дома во время сигнала воздушной тревоги, должен идти в убежище и находиться там;
- скажите ребенку не касаться оголенных электрических проводов, неизвестных предметов;
- проговорите с ребенком правила минной безопасности;
- сообщите классному руководителю о местонахождении ребенка или попросите его самого известить педагога.
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Что делать, если не успели добежать до укрытия при обстреле
Если произошел обстрел и вы не успели добежать до хранилища, спасатели ГСЧС советуют:
- немедленно перейти в помещение без окон или воспользоваться правилом двух стен (первая стена берет на себя силу взрыва, вторая – разрушение);
- если возник пожар или дом повредили, следует звонить по телефону на 101. При этом укажите точный адрес, этаж и покиньте опасное место;
- если в доме произошел взрыв – нужно как можно быстрее самостоятельно покинуть здание и оставить дверь открытой, чтобы спасатели не срезали ее.