Особенно тревожно при звуке сирены детям. Так что педагоги вынуждены найти к ним правильный подход. Руководитель агентства по организации детских праздников Артур Пайрери рассказал, как и чем развлечь детей во время воздушной тревоги.

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Пайпери назвал несколько игр, которые помогут заинтересовать детей и отвлечь их от тревоги. Для этого не требуется особого инвентаря. В эти игры можно играть как вдвоем с ребёнком, так и группой. При этом они будут интересны как малышам, так и школьникам.

Поиск сокровищ

В емкость высыпьте рисовую, манную или другую крупу. Положите в нее разные предметы (фасоль, пуговицы, маленькие игрушки; чем взрослее ребенок – тем меньше предметы). Далее ребенок должен найти все спрятанное. Предложите разные условия поиска: ограничение во времени, необходимость найти конкретную вещь, наугад понять, что это такое. Также можно устроить соревнования между детьми или между ребенком и вами.

Укрытия

Спрячьте в помещении какой-нибудь предмет и попросите ребенка найти его как можно скорее. Можно не показывать ребенку предмет раньше времени, а только описать его. При этом можете устроить соревнования, кто первым найдет спрятанное. Или усложнить игру: завяжите ребенку глаза и подсказывайте направление движения к цели.

Найти цвет

​Попросите ребенка найти что-то конкретного цвета. Затем усложните игру: называйте цвет, но не подсказывайте, что найти. Когда ребенку надоест искать цвет, называйте предметы.

Найди на букву

Задача – прикоснуться, или назвать как можно больше предметов на конкретную букву. К примеру, буква "С": стул, салфетка, сервиз, сорочка и прочее. Если в игре принимают участие несколько детей, стоит называть/отыскивать предметы поочередно, не повторяясь.

Кто последний

В эту игру увлекательно играют и взрослые, и дети. Участники должны по очереди называть понятия, относящиеся к указанной теме (например: машины, сказки и т.п.). Выигрывает тот, кто называет последним.

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