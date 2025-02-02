Цените любимого человека, проявляйте чувства к нему. А 24 Канал расскажет, какие ласковые слова употребить к любимому, подчеркнув его лучшие черты, ссылаясь на тикток Виктории Хмельницкой.

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Как нежно обратится к любимому

Нежные обращения между возлюбленными существовали всегда. Они формируются из личных предпочтений и ассоциаций. Мы стремимся подчеркнуть и лучшие черты, и мужество мужчины! Поэтому, попробуйте выбрать один из следующих вариантов:

  • "любий";
  • "любимий";
  • "любко";
  • "любчику";
  • "серденько";
  • "серденья";
  • "ласкавець";
  • "милодан";
  • "мілій / миленький";
  • "дорогий";
  • "хороший";
  • "рідний";
  • "сонце";
  • "янголе";
  • "солодятко".

Как ласково обратится к любимому: смотрите видео

Эти обращения традиционные для украинцев, их часто используют в народных лирических песнях.

"Ой у Вишневому Саду там соловейко щебетав"

"Ой милий мій, а я твоя,
Зійшла вечірняя зоря.
Проснеться матінка моя,
Буде питать, де була я."

Мое сердце / Freepik

"Ой, піду я до млина"

Та й за грушечку та й за сливочку
Перепроси ти мене мій Василечку! 
Та й за сливочку та й за зернятко
Поцілуй же ти мене моє серденько!

Ну и куда же без "котиков" и других зверушек

Психологи утверждают, что прозвища связанные с животными идут с детства, часто из мультфильмов и детских сказок о зверушках, которые вызывают покой и восхищение. Во взрослом возрасте это переносится на человека, рядом с которым комфортно. А еще додаются черты – психологические или внешности, с которыми ассоциируется любимый.

Поэтому смело можно называть любимого словами котик, зайчик, мишка, ежик, барсучок, Мурчик и другие. Но не забудь и про "мой лев", "мой тигр", "мой барс", "мой орел", "мой сокол" и "мой лебедь" – подчеркнув мужество, храбрость, ловкость и заботу мужчины.

И не забывайте благодарить мужчин и делать им комплименты – для них это и приятно, и важно!