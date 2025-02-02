Цінуйте кохану людину, проявляйте почуття до неї. А 24 Канал розповість, які пестливі слова вжити до коханого, підкресливши його найкращі риси, посилаючись на тікток Вікторії Хмельницької.

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Як ніжно звернутися до коханого

Ніжні звертання між коханими існували завжди. Вони формуються з особистих уподобань та асоціацій. Ми прагнемо підкреслити і кращі риси, і мужність чоловіка! Тому, спробуйте обрати один із цих варіантів:

любий;

любимий;

любко;

любчику;

серденько;

серденя;

ласкавець;

милодан;

милий / миленький;

дорогий;

хороший;

рідний;

сонце;

янголе;

солодятко.

Як пестливо звернутися до коханого: дивіться відео

Ці звертання традиційні для українців і вони часто використовуються у народних ліричних піснях.

"Ой у Вишневому Саду там соловейко щебетав"

"Ой милий мій, а я твоя,

Зійшла вечірняя зоря.

Проснеться матінка моя,

Буде питать, де була я."

Моє серденько / Freepik

"Ой, піду я до млина"

Та й за грушечку та й за сливочку Перепроси ти мене мій Василечку! Та й за сливочку та й за зернятко Поцілуй же ти мене моє серденько!

Ну і куди ж без "котиків" та інших звірят

Психологи стверджують, що прізвиська пов'язані з тваринами йдуть з дитинства, часто з мультфільмів і дитячих казок про звірів, які викликали спокій та захоплення. В дорослому віці це переноситься на людину біля якої комфортно, а ще додаються риси – психологічні чи зовнішності, з якою асоціюється коханий.

Тож сміливо можете називати коханого пестливими словами котик, зайчик, ведмедик, їжачок, борсучок, Мурчик та інші. Але не забудьте і про "мій лев", "мій тигр", "мій барс", "мій орел", "мій сокіл" та "мій лебедику" – підкресливши мужність, хоробрість, вправність та турботу чоловіка.

І не забуваймо дякувати чоловікам та робити компліменти – для них це і приємно, і важливо!