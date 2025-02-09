Все слышали выражение "строит глазки", но оно русское и переводить его следует не дословно. А как это будет звучать на украинском, пишет 24 Канал ссылаясь на тикток @show_rami.

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Если не "сторим глазки", то что делаем

Выражение "строит глазки" очень распространено и означает – заигрывание или ухаживания. И это могут делать как мужчины, так и женщины.

При дословном переводе интернет-переводчики выдают забавные версии – "будувати очки" или "будувати вічки". Но изюминка выражения не в дословном переводе, а в сути. Даже выражение "стріляти очима" является не совсем точным переводом, хотя его подают словари.

Украинцы по-другому видели этот процесс, а потому имеют свои соответствия выражению:

"гострити очі",

"грати очима",

"грати в дивоглядки",

"грати бровками",

"стригти очима",

"пускати бісики",

"маніритися",

"пускати ґедзиків очима",

"прясти очима".

Как заменить выражение "строит глазки": смотрите видео

Интересные варианты, для не менее интересного действа. Попробуйте, следующий раз, описать свои действия одним из украинских выражений.