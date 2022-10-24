Однак цього тижня ракетний терор Росії продовжився. Повітряні тривоги часто переривали навчання школярів. Тож як підготуватися до можливої небезпеки та діяти батькам, зокрема якщо їхня дитина у школі, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Як батькам підготуватися до повітряної тривоги

Долучитися до каналу комунікації школи: між адміністрацією закладу, вчителями і батьками. Усе задля того, аби знати важливу інформацію у разі повітряної тривоги.

Надати керівництву школи свої контакти. Або ж контакти тих, хто може забирати дитину із закладу освіти. Також варто повідомити адміністрації школи деталі стану здоров'я дитини та її особливі потреби.

Не забудьте при цьому повідомити дитині її резус-фактор та групу крові, хронічні хвороби, а також ваші контакти.

В евакуаційний рюкзак дитини покладіть записку, у якій вказано прізвище, ім'я, по батькові вашого чада. Також має бути вказана дата народження, адреса проживання, контакти батьків, сімейне фото (за можливості й, бажано, з підписами, хто на ньому зображений). Варто зазначити в цій записці і резус-фактор та групу крові дитини.

Якщо під час тривоги дитина – у закладі освіти

Останнім часом були випадки під час повітряної тривоги в Україні, коли батьки забирали дітей зі сховища школи. Як наголошують в Офісі освітнього омбудсмена, батьки не можуть так чинити аж до відбою. Вчитель при цьому не має права випускати під час тривоги дитину з укриття школи.

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Дитина під час тривоги має перебувати в укритті школи, доки:

не оголосять про відбій тривоги;

не оголосять про вимушену евакуацію.

Вимушену евакуацію здійснюють якщо:

укриття пошкодили і перебувати у ньому більше неможливо;

сховище затопило;

в укритті сталася пожежа;

у сховищі суттєво знизився рівень кисню або є небезпечні речовини.

Важливо, аби дитина під час тривоги залишилася в укритті. Батькам не варто у цей час її забирати зі сховища. Також батьки мають нагадати дитині, що під час тривоги треба слухати вчителя і не можна бігти додому.