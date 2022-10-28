Масовані обстріли Росією енергетичних об'єктів в Україні спричинили нові проблеми. У країні економлять світло й тепло. Через це дітей в окремих регіонах відправили на канікули.

Важливо У кількох містах України скасовують осінні канікули у школах

Учні у Рівному повертаються за парти

Мер Рівного Олександр Третяк натомість повідомив, що школярі міста повертаються за парти. Очне навчання у школах відновлюють з понеділка.

Ухвалили рішення завершити осінні канікули і повернути дітей на навчання із 31 жовтня,

– повідомив Третяк.

За його словами, у кожній школі розклади уроків та їх тривалість коригуватимуть педагоги. Що важливо, відповідно до графіків відключення світла та ситуації у країні.

У разі оголошення повітряної тривоги діти разом із працівниками шкіл ідуть в укриття, нагадав очільник Рівного.

Канікули у школах Рівного

Цього тижня школярі у Рівному відпочивали від навчання. Їх відправили на канікули після атаки Росії на енергетичні об'єкти області.

Канікули у школах Рівного тривають тиждень – з 24 жовтня до 28 жовтня.

Садочки працюють у звичному режимі, повідомляв Третяк.

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У кількох містах України скасовують осінні канікули у школах

Через економію світла та тепла шкільні осінні у декількох населених пунктах України скасовують.