Глава Минобразования Сергей Шкарлет рассказал, как учатся дети в Украине. Также уточнил, сколько школ возобновляет работу после каникул.
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Как работают школы в Украине
Сегодня, 31 октября, ученики более 7 тысяч школ вернулись к учебе после осенних каникул, уточнил министр. В то же время на недельный отдых пошли ученики столичных школ и некоторых школ в областях.
Всего с 31 октября по 6 ноября осенние каникулы будут продолжаться в 2 тысячах 234 школах,
– отметил Шкарлет.
В почти 3,6 тысячи школ – а это почти 30% из всех – осенние каникулы перенесли на зиму.
Окончательное решение об отдыхе учеников принимает педсовет и согласовывает приказом директор школы, добавил глава МОН.
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Как сейчас идет обучение в школах Украины
- Россия продолжает терроризировать Украину ракетными ударами и атаками дронов-камикадзе.
- Враг наносит удары, в частности, по объектам энергетической сферы. Поэтому возникают проблемы со светом во многих регионах Украины.
- Проблемы с электроэнергией влияют и на обучение детей. Часть из них вынуждена идти на каникулы.
- В Луцке с 24 октября все учебные заведения города работают в привычном режиме.
- По состоянию на 25 октября, по словам главы МОН Сергея Шкарлета, в школах нашего государства учится около 4 миллионов учеников.
- Обучение идет почти в 13 тысячах школ нашего государства.
- В Ровно ученики вернулись за парты с 31 октября, сообщил мэр города Александр Третяк.
- А в Тернополе с 31 октября начинаются осенние каникулы в школах, сообщил мэр города Сергей Надал.