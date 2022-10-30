Глава Минобразования Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона рассказал, как школьникам учиться, если выключили свет. Главное, говорит министр, чтобы было желание.

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Как учиться, если нет света

Шкарлет говорит, что для дистанционного обучения в Украине ввели электронные приложения. Они помогут учащимся учиться. Даже при отключении света и в режиме отсутствия интернета.

Какие приложения помогут ученикам учиться

"электронная библиотека" на портале Модернизации содержания образования. Она содержит 1335 учебников с 1 по 11 класс;

издательство "Ранок" – ученикам и педагогам предоставили открытый доступ к электронным учебникам для 1 – 5 класса;

компания EdPro открыла до 1 декабря бесплатный доступ к электронным учебникам;

на платформе "Украинская школа онлайн" есть 2500 учебных курсов. До конца года загрузят еще 1000;

также запустили приложение "Вивчаю. Не чекаю". Оно позволяет в условиях отсутствия интернета ученикам 1 – 4 классов осваивать контент.

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