Глава Минобразования Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона рассказал, как школьникам учиться, если выключили свет. Главное, говорит министр, чтобы было желание.
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Как учиться, если нет света
Шкарлет говорит, что для дистанционного обучения в Украине ввели электронные приложения. Они помогут учащимся учиться. Даже при отключении света и в режиме отсутствия интернета.
Какие приложения помогут ученикам учиться
- "электронная библиотека" на портале Модернизации содержания образования. Она содержит 1335 учебников с 1 по 11 класс;
- издательство "Ранок" – ученикам и педагогам предоставили открытый доступ к электронным учебникам для 1 – 5 класса;
- компания EdPro открыла до 1 декабря бесплатный доступ к электронным учебникам;
- на платформе "Украинская школа онлайн" есть 2500 учебных курсов. До конца года загрузят еще 1000;
- также запустили приложение "Вивчаю. Не чекаю". Оно позволяет в условиях отсутствия интернета ученикам 1 – 4 классов осваивать контент.
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Как сейчас идет обучение в школах Украины
- Россия продолжает терроризировать Украину ракетными ударами и атаками дронов-камикадзе.
- Враг наносит удары, в частности, по объектам энергетической сферы. Поэтому возникают проблемы со светом во многих регионах Украины.
- Проблемы с электроэнергией влияют и на обучение детей. Часть из них вынуждена идти на каникулы.
- Образовательные заведения Киевщины в течение 24 – 28 октября будут работать в дальнейшем дистанционно. Это решение власти области приняли из-за усиленной угрозы ракетных обстрелов со стороны России.
- На Волыни, в Ковеле, из-за проблем со светом после ракетных ударов России ввели недельные каникулы в школах, рассказала главная специалист отдела образования горсовета Лидия Заславская.
- В Луцке приняли решение не останавливать учебу, рассказал глава городского департамента образования Виталий Бондар. С 24 октября все учебные заведения города работают в привычном режиме.
- На прошлой неделе власти Ровно сообщили, что школьники на осенние каникулы не пойдут. Однако субботний террор России ситуацию изменил. Детей отправляют на отдых. Каникулы в школах Ровно будут продолжаться неделю – с 24 октября по 28 октября, сообщил мэр города Александр Третяк.
- По состоянию на 25 октября, по словам главы МОН Сергея Шкарлета, в школах нашего государства учится около 4 миллионов учеников.
- Обучение проходит почти в 13 тысячах школ нашего государства.