А это существенно сказывается на качестве образования и желании детей учиться. Тем не менее ситуацию можно исправить благодаря нескольким упражнениям.

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Как снизить тревожность и сконцентрировать внимание

Специалисты говорят, что онлайн-обучение все-таки привело к повышению тревожности у детей и взрослых. А это значительно усложнило управление классом. Поэтому важно время от времени предлагать детям упражнения по возвращению концентрации и внимания. При этом такие, которые они смогут использовать самостоятельно и вне учебы.

Упражнения для снижения тревожности и концентрации внимания

Дыхание

Это упражнение используют и военные, и врачи, и артисты. Чтобы заземлиться, сделайте вдох, сосчитайте до четырех, задержите дыхание – до четырех и выдохните – до шести.

Пять чувств

Надо сделать пять глубоких вдохов и выдохов. Затем обратить внимание на пять определенных вещей вокруг себя, прикоснуться к четырем предметам, различить три звука, почувствовать два запаха и один вкус.

Визуализация

Можно предложить детям в деталях упомянуть место, где они любят бывать. Это упражнение помогает снизить уровень тревожности.

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