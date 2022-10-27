А это существенно сказывается на качестве образования и желании детей учиться. Тем не менее ситуацию можно исправить благодаря нескольким упражнениям.

Важно Как действовать, если воздушная тревога или обстрел случились по дороге в школу

Как снизить тревожность и сконцентрировать внимание

Специалисты говорят, что онлайн-обучение все-таки привело к повышению тревожности у детей и взрослых. А это значительно усложнило управление классом. Поэтому важно время от времени предлагать детям упражнения по возвращению концентрации и внимания. При этом такие, которые они смогут использовать самостоятельно и вне учебы.

Упражнения для снижения тревожности и концентрации внимания

  • Дыхание

Это упражнение используют и военные, и врачи, и артисты. Чтобы заземлиться, сделайте вдох, сосчитайте до четырех, задержите дыхание – до четырех и выдохните – до шести.

  • Пять чувств

Надо сделать пять глубоких вдохов и выдохов. Затем обратить внимание на пять определенных вещей вокруг себя, прикоснуться к четырем предметам, различить три звука, почувствовать два запаха и один вкус.

  • Визуализация

Можно предложить детям в деталях упомянуть место, где они любят бывать. Это упражнение помогает снизить уровень тревожности.

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Как не потерять мотивацию к обучению

Чтобы не потерять мотивацию к обучению, детям стоит:

  • соблюдать режим дня;
  • иметь свободное от учебы время;
  • иметь хороших друзей и с удовольствием общаться с одноклассниками;
  • доверять родителям и педагогам;
  • любить, ценить и уважать себя;
  • развивать свои навыки и способности.