При этом дети не хотят бросать получение украинского образования. Поэтому вынуждены учиться по двум школьным программам. Однако нагрузка огромна. Как помочь ребенку учиться, как ему все успевать и не утомляться, читайте в материале 24 канала.

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С какими проблемами сталкиваются дети

Довольно часто украинские дети не хотят идти в местную школу за границей. Популярной причиной является незнание языка страны, в которой они находятся. А школьники, которые пошли в иностранные учебные заведения, сталкиваются с перегрузкой в обучении.

Так многие украинские подростки, которые находятся за границей из-за войны, имеют психологические проблемы. Кроме того, что они пережили стресс, часто переутомлены. А перегрузка информацией часто влечет за собой нежелание учить новое.

Как помочь ребенку

  • Оптимальная форма обучения

Специалисты советуют родителям, чей ребенок учится за границей из-за войны, украинское образование получать экстернатом. Ведь школьник устанет "тянуть" две учебные программы уже через месяц. Экстернатная и семейная формы обучения позволяют заниматься в свободное время, в собственном темпе и, возможно, в выходные.

  • Договоритесь с соцслужбами

Если ребенок находится за границей, он должен посещать местную школу. Однако родители могут через социальные службы получить разрешение на обучение своего школьника только в украинской системе образования. Приемлемым вариантом может стать де-факто посещение местной школы, где учащийся не будет учиться, а дистанционно будет заниматься в украинском учебном заведении. Также можно поступить в Международную украинскую школу.

  • Субботние занятия

Если местная школа остается обязательной и есть возможность посещать субботнюю или воскресную украинскую школу, этого вполне достаточно. Важно сохранить языковые навыки, память об истории предков, традициях.

  • Украинский день

Если ребенок ходит в школу выходного дня, выделите ему день, когда он будет учиться полностью по украинской программе. Например, пусть в субботу дома звучит только родной язык.

  • Не допускайте беспомощности

Если ребенок не понимает язык страны, в которой находится, обучение в местной школе не придаст ему знаний. Поэтому вы должны помочь ей. Спросите педагога, какие темы учат дети в классе. Затем предложите сыну или дочери конкретные задачи для выполнения. Также можно каждый день знакомиться с одним из одноклассников, что-то расспрашивать о нем.

  • Будьте проактивны

Не бойтесь что-либо предлагать учителям за границей. Если педагоги не знают, как работать с ребенком из Украины, сами принесите печать украинских учебников, наглядные материалы, ссылки на видеоуроки.

  • Делайте домашние задания параллельно

По определенным предметам учителя могут разрешить выполнять задания по аналогичной теме на украинском языке. Обычно темы в местной школе за границей из-за разницы возраста учащихся дублируют уже проходившие в предыдущем году в украинских школах. Но сначала ребенку лучше снова выполнить задание на украинском или сравнить аналогичные задачи на украинском и местном языке. Это дает чувство уверенности. Поэтому следует готовиться параллельно. Сначала учить предмет на украинском и иностранном и аналогом-повторением на украинском. Так ребенок будет экономить силы и не будет терять внимание.

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  • Попросите видео

Во многих иностранных школах продолжается видеозапись занятий или учитель может разрешить его делать. Просматривайте дома непонятные для украинского ребенка лекции педагога, старайтесь перевести их.

  • Переводчик вместо репетитора

Часто родители нанимают своим детям репетиторов, чтобы помочь в обучении. Однако это приводит только к перегрузке школьника. Лучше уж потратить деньги на украиноязычного помощника ребенка, который сможет посещать уроки.

  • Дайте ребенку поспать

Ребенку нужны здоровый сон и прогулки на открытом воздухе. Не заставляйте ее учиться в то время, когда ей уже нужно отдыхать. При этом не забывайте расставлять приоритеты.

  • Согласие с одноклассниками

Дети могут найти общий язык, даже если говорят на разных языках. Поощряйте общение с одноклассниками. Дайте время поиграть вместе, приглашайте в гости. Сверстники, даже делая домашние задания, могут объяснить что-то "на пальцах".

  • Не будьте "идеальными родителями"

Не следует считать, что ребенок за границей должен все успевать в учебе. Вместо раздражаться лучше поддержите своего школьника. Напоминайте ребенку, что он у вас самый лучший.