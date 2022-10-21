Чтобы сохранить психологический комфорт родителей, детей и учителей, эксперты проекта "Поддержи ребенка" по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской разработали специальные рекомендации. Их получение значительно улучшит качество жизни.

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Какие факторы усугубляют психологическое состояние

  • низкий уровень мотивации;
  • завышенные ожидания;
  • некачественная коммуникация;
  • неуправляемые отрицательные эмоции;
  • усталость;
  • хронические стрессы и т.д.

Как сохранить психическое здоровье

Для детей, учителей и родителей были разработаны отдельные рекомендации.

Детям стоит:

  • соблюдать режим дня;
  • иметь свободное от учебы время;
  • иметь хороших друзей и с удовольствием общаться с одноклассниками;
  • доверять родителям и педагогам;
  • любить, ценить и уважать себя;
  • развивать свои навыки и способности.

Родителям стоит:

  • не сравнивать своего ребенка с другими;
  • не заменять собой учителя;
  • защищать интересы ребенка;
  • поддерживать эффективную коммуникацию с педагогами;
  • иметь собственные ресурсы для восстановления и личные увлечения.

Педагогам стоит:

  • разделять профессиональное и личное;
  • не перерабатывать;
  • ценить собственные профессиональные достижения;
  • конструктивно высвобождать отрицательные эмоции;
  • отдыхать и восстанавливаться.

Важно Как социализировать школьника во время дистанционного обучения

Как социализировать школьника во время дистанционного обучения

Существует также много способов компенсировать недостаток общения. Но родители должны помочь ребенку с этой проблемой.

В этом им помогут:

  • групповая работа;
  • общение;
  • понимание себя и обучение этому;
  • запись детей в онлайн-школу;
  • консультации;
  • внеклассные мероприятия;
  • чаты.