Аби зберегти психологічний комфорт батьків, дітей та вчителів, експерти проєкту "Підтримай дитину" за ініціативи першої леді України Олени Зеленської розробили спеціальні рекомендації. Їхнє отримання значно поліпшить якість життя. Що це за поради, читайте на 24 каналі.

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Які чинники погіршують психологічний стан

низький рівень мотивації;

перевищені очікування;

неякісна комунікація;

некеровані негативні емоції;

втома;

хронічні стреси тощо.

Як зберегти психічне здоров'я

Для дітей, вчителів та батьків розробили окремі рекомендації.

Дітям варто:

дотримуватися режиму дня;

мати вільний від навчання час;

мати хороших друзів та із задоволенням спілкуватися з однокласниками;

довіряти батькам та педагогам;

любити, цінувати та поважати себе;

розвивати свої навички та здібності.

Батькам варто:

не порівнювати свою дитину з іншими;

не заміняти собою учителя;

захищати інтереси дитини;

підтримувати ефективну комунікацію із педагогами;

мати власні ресурси для відновлення та особистісні захоплення.

Педагогам варто:

розділяти професійне і особисте;

не перепрацьовувати робочі години;

цінувати власні професійні досягнення;

конструктивно вивільняти негативні емоції;

відпочивати та відновлюватися.

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