Громадська спілка "Освіторія" за підтримки МОН та ЮНІСЕФ започаткувала безкоштовний курс із психологічно-емоційної підтримки для вчителів та шкільних психологів "Розумію". Так, педагоги зможуть відновити свій емоційний стан та допомогти у цьому дітям.

Читайте Як не дозволити шкідливій інформації з інтернету зруйнувати здоров'я і психіку вашої дитини

Що це за курс підтримки

Курс допоможе освітянам стабілізувати емоційний стан в умовах постійного стресу та війни. При цьому педагоги дізнаються, як підтримувати учнів та батьків в адаптації до нових реалій навчання.

Курс поєднав теорію та практику психології і нейрофізіології. В його основі – дослідження провідних світових експертів і практичний досвід найкращих українських учителів та психологів.

Здобуті знання вчителі зможуть використовувати як під час навчання офлайн, так і онлайн.

Які знання здобудуть учителі

Для учителів на цьому курсі проводитимуться відеоуроки та роз'яснювальні вебінари. Вони також зможуть зустрітися з експертами та обмінюватись досвідом.

На курсі вчителі отримають такі знання:

  • як адаптуватись до нової реальності і допомогти у цьому учням;
  • як емоційна компетентність впливає на доросле життя;
  • які існують інструменти розвитку емоційного інтелекту;
  • що робити з емоціями війни і як допомогти собі й оточенню;
  • що таке арт-терапія та як використовувати її в роботі з учнями;
  • як зберігати спокій, покращити своє життя і наблизитись до стресостійкості.

Навчання є безкоштовним. Воно відбуватиметься онлайн на платформі О.Університет. Долучитись до курсу можна за посиланням. Після успішного проходження курсу вчителі отримають сертифікат про підвищення кваліфікації.

Важливо Герої освітнього та військового фронту: як педагоги боронять Україну у війні проти Росії

Яка зараз ситуація із навчанням в Україні

  • Росія продовжує тероризувати Україну ракетними обстрілами.
  • Через складну безпекову ситуацію МОН рекомендувало очільникам обласних військових адміністрацій перевести навчальні заклади у регіонах на дистанційне навчання.
  • У більшості областей України діти та студенти протягом найближчих днів вчитимуться онлайн через терор Росії.
  • Натомість очне навчання в нашій державі швидше за все не скасують.
  • Рішення щодо формату навчання у кожній області ухвалюватиме очільник ОВА.