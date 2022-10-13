Громадська спілка "Освіторія" за підтримки МОН та ЮНІСЕФ започаткувала безкоштовний курс із психологічно-емоційної підтримки для вчителів та шкільних психологів "Розумію". Так, педагоги зможуть відновити свій емоційний стан та допомогти у цьому дітям.

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Що це за курс підтримки

Курс допоможе освітянам стабілізувати емоційний стан в умовах постійного стресу та війни. При цьому педагоги дізнаються, як підтримувати учнів та батьків в адаптації до нових реалій навчання.

Курс поєднав теорію та практику психології і нейрофізіології. В його основі – дослідження провідних світових експертів і практичний досвід найкращих українських учителів та психологів.

Здобуті знання вчителі зможуть використовувати як під час навчання офлайн, так і онлайн.

Які знання здобудуть учителі

Для учителів на цьому курсі проводитимуться відеоуроки та роз'яснювальні вебінари. Вони також зможуть зустрітися з експертами та обмінюватись досвідом.

На курсі вчителі отримають такі знання:

як адаптуватись до нової реальності і допомогти у цьому учням;

як емоційна компетентність впливає на доросле життя;

які існують інструменти розвитку емоційного інтелекту;

що робити з емоціями війни і як допомогти собі й оточенню;

що таке арт-терапія та як використовувати її в роботі з учнями;

як зберігати спокій, покращити своє життя і наблизитись до стресостійкості.

Навчання є безкоштовним. Воно відбуватиметься онлайн на платформі О.Університет. Долучитись до курсу можна за посиланням. Після успішного проходження курсу вчителі отримають сертифікат про підвищення кваліфікації.

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