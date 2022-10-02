Ці педагоги змінили освітній фронт на військовий і тепер замість вчити дітей, нищать ворогів України. Однак мріють про перемогу та повернення на вчительську ниву. У день їхнього професійного свята про цих героїв українського фронту читайте у матеріалі 24 каналу.

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Хто вони – воїни освітнього та військового фронту України

Саме вчителі стали справжнім прикладом мужності для своїх учнів та всієї України. Ось хто з педагогів пішов боронити нашу країну від агресора.

Федір Шандор

Кілька місяців тому фото закарпатського викладача Федора Шандора облетіло мережу. Він став чи не найвідомішим педагогом-воїном. Усе завдяки тому, що він став на захист України і читав лекції студентам просто з окопу. Шандор розповів, що вступив до тероборони у перший день повномасштабного вторгнення Росії. Мотивацією для нього було залишитися живим і зберегти Батьківщину. Зараз мріє про перемогу у війну, повернення до викладання в аудиторіях та втілення планів щодо розвитку рідного Закарпаття.

Віктор Руссу

Віктор – один із героїчних захисників Маріуполя. Його разом з побратимами у ніч проти 22 вересня повернули з російського полону. Віктору 31 рік, він мешканець Корабельного району Миколаївської області. До війни – вчитель з Захисту України ліцею №40. Як у 2014, так і у 2022 роках, Руссу був поруч зі своїми побратимами в 36-ій бригаді морської піхоти. У ліцеї про нього кажуть: "Це Справжній Чоловік, який знає, що таке людяність та чесність, мужність та героїзм!".

Володимир Сокол

Володимир до війни працював учителем початкових класів у харківській школі № 106. 24 лютого 2022 року, як і у 2014 році після нараду ворога, пішов боронити рідну землю. Сокол каже, що у нього є відчуття внутрішнього стрижня. Він знає, що має боротися з окупантом, який посягає на його Батьківщину. При цьому пам'ятає, що діти мають бути у безпеці. Після завершення війни планує реалізувати свої незавершені проєкти. А поки час від часу дистанційно спілкується зі своїми учнями та їхніми батьками.

Ярослав Лисенко

Ярослав – учитель мистецтва однієї із київських шкіл. Також актор-режисер за освітою. Певний час працював у театрі, але згодом вирішив, що зможе більш впливати на розвиток українського суспільства, якщо навчатиме дітей мистецтва. Ярослав каже, що 24 лютого не думав, чи йти воювати. Він вивіз сім'ю і зрозумів, що не може далі викладати, тож пішов до військкомату. Тепер чоловік захищає Україну у складі Нацгвардії. При цьому переконує: важливо говорити з дітьми про війну: не приховувати, а пояснювати, чому це відбулося.

Олександр Сухоручко

Олександр хоче вигнати нечисть з нашої землі і якнайшвидше повернутися до улюбленої справи. Він – учитель фізкультури з Кропивницького, який 24 лютого змінив спортивний інвентар на зброю. Йому 34 роки. 13 з них працює педагогом. До війни чоловік працював у ліцеї "Науковий", випускником якого є. Зараз мріє якнайшвидше повернутися до своїх учнів. До речі, цей педагог може ще й похизуватися кількома нагородами за свою професійну діяльність.

Олена Зінченко

Олена – з Краматорська. У 2015 році вступила до лав "Правого сектора", у 8-й батальйон "Аратта" (зараз УДА). Згодом повернулася у Краматорську загальноосвітню школу №9, де працює вчителькою англійської мови. Однак 24 лютого почалася повномасштабна війна і вона з чоловіком Русланом знову пішли воювати. Зараз воює у складі Нацгвардії України, виконує обов'язки зв'язкової.

Роман Паламарчук

Мережу зворушило відео, коли до учнів 7 класу на урок завітав їхній вчитель, який нині служить у ЗСУ. Це Роман Паламарчук, вчитель фізкультури Великоключівського ліцею, що на Прикарпатті. Учні безмежно радіють, що мають такого педагога. При цьому не забувають збирати гроші на потреби ЗСУ.

Учні Великоключівського ліцею зустрічають вчителя фізкультури Романа Паламарчука

Едуард Фісун

Полтавський вчитель історії та права у перші дні повномасштабної війни долучився до ЗСУ, хоча до 24 лютого був пацифістом. На війні встиг ще й вести блог, у якому заспокоював своїх колег та учнів. Наразі чоловік повернувся до викладання в школі, оскільки йому виповнилось 60 років.

Віталій Хоптяр

Віталій – учитель з Хмельниччини, який також боронить нашу країну від агресора. Але Хоптяр мріє повернутися до своєї дитячо-юнацької спортивної школи у Ярмолинцях. Він – танкіст, якому навіть на фронті часто сниться школа та його учні. Її колишній 58-річний директор, а тепер командир танку в 3 окремій танковій Залізній бригаді, навіть керував процесом підготовки до навчального року просто з лінії фронту. Після перемоги мріє повернутися до своєї рідної школи.

Іван Фастов

Іван – викладач географії та захисту України Лисичанського ліцею № 28 "Гарант", що на Луганщині. Він є одним з авторів освітньої програми з географії, за якою навчаються учні по всій країні. Також - переможцем конкурсу "Вчитель року Луганщини". Однак 24 лютого повідомив своїм учням, що навчання не буде, і пішов на фронт. Зараз Іван боронить Донеччину від російських загарбників.

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Сергій Хараху

Заступник директора Львівської класичної гімназії 24 лютого змінив шкільні стіни на окопи. Він викладав предмет "Захист України" і його учні на практиці здобували знання з особистої безпеки. А також навчилися готувати "тривожну" валізку та як поводитися під час терористичних атак у школі й вижити у бойових умовах бойових діях у місті. Хараху також просував ідею навчання школярів користуватися дронами.

І це далеко не весь список тих, хто мріє вчити дітей, натомість змушений боронити країну від агресора.

Дякуємо Вам за те, що обороняєте нас і нашу державу! Зі святом, дорогі педагоги-воїни!