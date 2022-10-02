Эти педагоги сменили образовательный фронт на военный и теперь вместо учить детей уничтожают врагов Украины. Однако мечтают о победе и возвращении на учительницу ниву. В день их профессионального праздника об этих героях украинского фронта читайте в материале 24 канала.

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Кто они – воины образовательного и военного фронта Украины

Именно учителя стали настоящим примером мужества для своих учеников и всей Украины. Вот кто из педагогов ушел защищать нашу страну от агрессора.

Федор Шандор

Несколько месяцев назад фото закарпатского преподавателя Федора Шандора облетело сеть. Он стал едва ли не самым известным воином. Все благодаря тому, что он встал на защиту Украины и читал лекции студентам прямо из окопа. Шандор рассказал, что вступил в терроборону в первый день полномасштабного вторжения России. Мотивацией для него было остаться в живых и сохранить Родину. Сейчас мечтает о победе в войне, возвращении к преподаванию в аудиториях и воплощении планов развития родного Закарпатья.

Виктор Руссу

Виктор – один из героических защитников Мариуполя. Его вместе с собратьями в ночь на 22 сентября вернули из российского плена. Виктору 31 год, он житель Корабельного района Николаевской области. До войны – учитель по защите Украины лицея №40. Как в 2014, так и в 2022 годах, Руссу был рядом со своими собратьями в 36-й бригаде морской пехоты. В лицее о нем говорят: "Это Настоящий Человек, знающий, что такое человечность и честность, мужество и героизм!".

Владимир Сокол

Владимир до войны работал учителем начальных классов в харьковской школе № 106. 24 февраля 2022, как и в 2014 после совещания врага, пошел защищать родную землю. Сокол говорит, что у него есть чувство внутреннего стержня. Он знает, что должен бороться с оккупантом, посягающим на его Родину. При этом помнит, что дети должны быть в безопасности. После войны планирует реализовать свои незавершенные проекты. Пока же время от времени дистанционно общается со своими учениками и их родителями.

Ярослав Лысенко

Ярослав – учитель искусства одной из киевских школ. Также актер-режиссер по образованию. Некоторое время работал в театре, но впоследствии решил, что сможет влиять на развитие украинского общества, если будет обучать детей искусству. Ярослав говорит, что 24 февраля не думал, идти ли воевать. Он вывез семью и понял, что не может дальше преподавать, поэтому пошел в военкомат. Теперь мужчина защищает Украину в составе Нацгвардии. При этом утверждает: важно говорить с детьми о войне: не скрывать, а объяснять, почему это произошло.

Александр Сухоручко

Александр хочет изгнать нечисть из нашей земли и как можно быстрее вернуться в любимое дело. Он – учитель физкультуры из Кропивницкого, который 24 февраля сменил спортивный инвентарь на оружие. Ему 34 года. 13 из них работает педагогом. До войны мужчина работал в лицее "Научный", выпускником которого является. Сейчас мечтает как можно скорее вернуться к своим ученикам. Кстати, этот педагог может еще похвастаться несколькими наградами за свою профессиональную деятельность.

Елена Зинченко

Елена – из Краматорска. В 2015 году вступила в ряды "Правого сектора", в 8-й батальон "Аратта" (сейчас УГА). Затем вернулась в Краматорскую общеобразовательную школу №9, где работает учительницей английского языка. Однако 24 февраля началась полномасштабная война и она с мужем Русланом снова пошли воевать. Сейчас воюет в составе Нацгвардии Украины, исполняет обязанности связной.

Роман Паламарчук

Сеть тронуло видео, когда к ученикам 7 класса на урок пришел их учитель, ныне служащий в ВСУ. Это Роман Паламарчук, учитель физкультуры Великоключевского лицея на Прикарпатье. Учащиеся безгранично радуются, что имеют такого педагога. При этом не забывают собирать деньги на нужды ВСУ.

Ученики Великоключевского лицея встречают учителя физкультуры Романа Паламарчука

Эдуард Фисун

Полтавский учитель истории и права в первые дни полномасштабной войны принял участие в ВСУ, хотя до 24 февраля был пацифистом. На войне успел еще и вести блог, в котором успокаивал своих коллег и учащихся. Мужчина вернулся к преподаванию в школе, поскольку ему исполнилось 60 лет.

Виталий Хоптер

Виталий – учитель из Хмельницкой области, который также защищает нашу страну от агрессора. Но Хоптяр мечтает вернуться в свою детско-юношескую спортивную школу в Ярмолинцах. Он танкист, которому даже на фронте часто снится школа и его ученики. Ее бывший 58-летний директор, а теперь командир танка в 3-й отдельной танковой Железной бригаде, даже руководил процессом подготовки к учебному году прямо с линии фронта. После победы мечтает вернуться в свою родную школу.

Иван Фастов

Иван – преподаватель географии и защиты Украины Лисичанского лицея № 28 "Гарант" на Луганщине. Он является одним из авторов образовательной программы по географии, по которой учатся учащиеся по всей стране. Также – победителем конкурса "Учитель года Луганщины". Однако 24 февраля сообщил своим ученикам, что учения не будет, и ушел на фронт. Сейчас Иван защищает Донбасс от российских захватчиков.

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Сергей Хараху

Заместитель директора Львовской классической гимназии 24 февраля сменил школьные стены на окопы. Он преподавал предмет "Защита Украины" и его ученики на практике получали знания по личной безопасности. А также научились готовить "тревожный" чемодан и как вести себя во время террористических атак в школе и выжить в боевых условиях боевых действиях в городе. Хараху также продвигал идею обучения школьников воспользоваться дронами.

И это далеко не весь список тех, кто мечтает учить детей, но вынужден защищать страну от агрессора.

Благодарим Вас за то, что защищаете нас и наше государство! С праздником, дорогие педагоги-воины!