Преподаватель туризмознания и действующий военный Федор Шандор вступил в ряды терробороны в первый день полномасштабного вторжения россии. Мотивацией для него было остаться в живых и сохранить Родину.

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Читал лекции из окопа под звуки взрывов

Впервые за полгода Шандор получил короткий отпуск и уехал на родное Закарпатье. Сразу попробовал традиционные блюда, ведь обожает закарпатскую еду. Он рассказал, что после вступления в ряды терробороны полтора месяца готовился в Закарпатье, затем поехал на передовую. Когда обучение в университете возобновили, начал читать лекции из окопа под звуки взрывов. Уверяет: война пар не касается. По словам Шандора, только одной группе показал, что он на фронте. Ведь студенты не понимали, почему по ту сторону экрана – взрывы.

Профессор Шандор читает лекцию студентам из окопа / Фото Виктор Щадей

На войне думает о развитии Закарпатья

О профессоре из окопа даже появился стилизованный рисунок. Все благодаря фотографии с фронта, которую сделал собрат Шандора. На нем профессор читал лекцию по окопу. Студенты сейчас называют Федора Федоровича просто профессором. Пока он воюет, организуют начатые им фестивали.

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После победы в войне, говорит Шандор, первое, что сделает, побреется. Это и означает, что война закончилась. Также профессор признался, что все возникающие на фронте идеи по развитию туризма на Закарпатье записывает в блокнот. Все 90 пунктов планирует реализовать после победы Украины. Также надеется, что в следующем семестре будет вести пары уже офлайн – в аудиториях.