Викладач туризмознавства та чинний військовий Федір Шандор вступив до лав тероборони у перший день повномасштабного вторгнення росії. Мотивацією для нього було залишитися живим і зберегти Батьківщину.

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Читав лекції з окопу під звуки вибухів

Вперше за пів року Шандор отримав коротку відпустку і поїхав на рідне Закарпаття. Відразу скуштував традиційні страви, адже обожнює закарпатську їжу. Він розповів, що після вступу до лав тероборони півтора місяця готувався на Закарпатті, потім поїхав на передову. Коли навчання в університеті відновили, почав читати лекції з окопу під звуки вибухів. Переконує: війна пар не стосується. За словами Шандора, лише одній групі показав, що він фронті. Адже студенти не розуміли, чому по той бік екрана – вибухи.

Професор Шандор читає лекцію студентам з окопу / Фото Віктор Щадей

На війні думає про розвиток Закарпаття

Про професора з окопу навіть з'явився стилізований малюнок. Усе завдяки світлині з фронту, яку зробив побратим Шандора. На ній професор читав лекцію з окопу. Студенти зараз називають Федора Федоровича просто професором. Поки він воює, організовують започатковані ним фестивалі.

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Після перемоги у війні, каже Шандор, перше, що зробить, — поголиться. Це й означатиме, що війна закінчилася. Також професор зізнався, що усі ідеї щодо розвитку туризму на Закарпатті, які виникають на фронті, записує у нотатник. Усі 90 пунктів планує реалізувати після перемоги України. Також сподівається, що наступного семестру вестиме пари вже офлайн – в аудиторіях.