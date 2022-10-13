Общественный союз "Освіторія" при поддержке МОН и ЮНИСЕФ запустил бесплатный курс по психологически-эмоциональной поддержке для учителей и школьных психологов "Розумію". Так, педагоги смогут восстановить свое эмоциональное состояние и помочь в этом детям.

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Что это за курс поддержки

Курс поможет педагогам стабилизировать эмоциональное состояние в условиях постоянного стресса и войны. При этом педагоги узнают, как поддерживать учащихся и родителей в адаптации к новым реалиям обучения.

Курс объединил теорию и практику психологии и нейрофизиологии. В его основе – исследование ведущих мировых экспертов и практический опыт лучших украинских учителей и психологов.

Полученные знания учителя смогут использовать как во время обучения офлайн, так и онлайн.

Какие знания получат учителя

Для учителей на этом курсе будут проводиться видеоуроки и разъяснительные вебинары. Они также могут встретиться с экспертами и обмениваться опытом.

На курсе учителя получат следующие знания:

как адаптироваться к новой реальности и помочь в этом учащимся;

как эмоциональная компетентность влияет на взрослую жизнь;

какие существуют инструменты развития эмоционального интеллекта;

что делать с эмоциями войны и как помочь себе и окружению;

что такое арт-терапия и как использовать ее в работе с учащимися;

как сохранять спокойствие, улучшить свою жизнь и приблизиться к стрессоустойчивости.

Обучение бесплатно. Оно будет проходить онлайн на платформе О.Университет. Присоединиться к курсу можно по ссылке. После успешного прохождения курса учителя получат сертификат о повышении квалификации.

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