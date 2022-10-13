Общественный союз "Освіторія" при поддержке МОН и ЮНИСЕФ запустил бесплатный курс по психологически-эмоциональной поддержке для учителей и школьных психологов "Розумію". Так, педагоги смогут восстановить свое эмоциональное состояние и помочь в этом детям.

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Что это за курс поддержки

Курс поможет педагогам стабилизировать эмоциональное состояние в условиях постоянного стресса и войны. При этом педагоги узнают, как поддерживать учащихся и родителей в адаптации к новым реалиям обучения.

Курс объединил теорию и практику психологии и нейрофизиологии. В его основе – исследование ведущих мировых экспертов и практический опыт лучших украинских учителей и психологов.

Полученные знания учителя смогут использовать как во время обучения офлайн, так и онлайн.

Какие знания получат учителя

Для учителей на этом курсе будут проводиться видеоуроки и разъяснительные вебинары. Они также могут встретиться с экспертами и обмениваться опытом.

На курсе учителя получат следующие знания:

  • как адаптироваться к новой реальности и помочь в этом учащимся;
  • как эмоциональная компетентность влияет на взрослую жизнь;
  • какие существуют инструменты развития эмоционального интеллекта;
  • что делать с эмоциями войны и как помочь себе и окружению;
  • что такое арт-терапия и как использовать ее в работе с учащимися;
  • как сохранять спокойствие, улучшить свою жизнь и приблизиться к стрессоустойчивости.

Обучение бесплатно. Оно будет проходить онлайн на платформе О.Университет. Присоединиться к курсу можно по ссылке. После успешного прохождения курса учителя получат сертификат о повышении квалификации.

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Какова сейчас ситуация с обучением в Украине

  • Россия продолжает терроризировать Украину ракетными обстрелами.
  • Из-за сложной ситуации безопасности МОН рекомендовало руководителям областных военных администраций перевести учебные заведения в регионах на дистанционное обучение.
  • В большинстве областей Украины дети и студенты в течение ближайших дней будут учиться онлайн из-за террора России.
  • Очную учебу в нашем государстве скорее всего не отменят.
  • Решение о формате обучения в каждой области будет принимать глава ОВА.