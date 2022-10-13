Общественный союз "Освіторія" при поддержке МОН и ЮНИСЕФ запустил бесплатный курс по психологически-эмоциональной поддержке для учителей и школьных психологов "Розумію". Так, педагоги смогут восстановить свое эмоциональное состояние и помочь в этом детям.
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Что это за курс поддержки
Курс поможет педагогам стабилизировать эмоциональное состояние в условиях постоянного стресса и войны. При этом педагоги узнают, как поддерживать учащихся и родителей в адаптации к новым реалиям обучения.
Курс объединил теорию и практику психологии и нейрофизиологии. В его основе – исследование ведущих мировых экспертов и практический опыт лучших украинских учителей и психологов.
Полученные знания учителя смогут использовать как во время обучения офлайн, так и онлайн.
Какие знания получат учителя
Для учителей на этом курсе будут проводиться видеоуроки и разъяснительные вебинары. Они также могут встретиться с экспертами и обмениваться опытом.
На курсе учителя получат следующие знания:
- как адаптироваться к новой реальности и помочь в этом учащимся;
- как эмоциональная компетентность влияет на взрослую жизнь;
- какие существуют инструменты развития эмоционального интеллекта;
- что делать с эмоциями войны и как помочь себе и окружению;
- что такое арт-терапия и как использовать ее в работе с учащимися;
- как сохранять спокойствие, улучшить свою жизнь и приблизиться к стрессоустойчивости.
Обучение бесплатно. Оно будет проходить онлайн на платформе О.Университет. Присоединиться к курсу можно по ссылке. После успешного прохождения курса учителя получат сертификат о повышении квалификации.
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Какова сейчас ситуация с обучением в Украине
- Россия продолжает терроризировать Украину ракетными обстрелами.
- Из-за сложной ситуации безопасности МОН рекомендовало руководителям областных военных администраций перевести учебные заведения в регионах на дистанционное обучение.
- В большинстве областей Украины дети и студенты в течение ближайших дней будут учиться онлайн из-за террора России.
- Очную учебу в нашем государстве скорее всего не отменят.
- Решение о формате обучения в каждой области будет принимать глава ОВА.