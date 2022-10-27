А це суттєво позначається на якості освіти та бажанні дітей вчитися. Все ж ситуацію можна виправити завдяки кільком вправам.

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Як знизити тривожність та сконцентрувати увагу

Фахівці кажуть, що онлайн-навчання таки спричинило підвищення тривожності в дітей та дорослих. А це значно ускладнило управління класом. Тому важливо час від часу пропонувати дітям вправи для повернення концентрації та уваги. При цьому такі, які вони зможуть використовувати самостійно й поза навчанням.

Вправи

Дихання

Цю вправу використовують і військові, і лікарі, й артисти. Щоби заземлитися, зробіть вдих, порахуйте до чотирьох, затримайте дихання – до чотирьох і видихніть – до шести.

П'ять почуттів

Треба зробити п'ять глибоких вдихів та видихів. Опісля звернути увагу на п'ять певних речей навколо себе, доторкнутися до чотирьох предметів, розрізнити три звуки, відчути два запахи та один смак.

Візуалізація

Можна запропонувати дітям у деталях згадати місце, де вони люблять бувати. Ця вправа допомагає знизити рівень тривожності.

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