О наболевших вопросах образования, которые не будут решены в ближайшее время рассказала в интервью "Украинской правде" Надежда Лещик, уполномоченная по вопросам защиты прав в образовании, пишет 24 Канал.

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Вопрос переформатирования зарплаты перезрел, – Лещик

Сложными вопросами для решения является финансирование образования.

Омбудсмен Надежда Лещик прокомментировала, что зарплата учителей едва ли не самый сложный вопрос, который в ближайшее время решен не будет. И этому есть несколько важных препятствий – война и неэффективная система начисления заработной платы.

Зарплата педагога формируется из малой ставки в 6 – 7 тысяч и к ней много разных надбавок: за педагогический стаж, педагогическое звание, категорию, за классное руководство, проверку тетрадей, престижность, за работу с детьми в инклюзивных классах (группах) и тому подобное. Но молодой учитель, который приходит в школу, получает только 6 – 7 тысяч – у него нет доплат.

Вопрос переформатирования заработной платы не то что назрел – он уже перезрел,

– прокомментировала Лещик

Даже, если у государства появятся средства на увеличение зарплаты учителям, то молодой учитель все равно будет получать минималку.

Поэтому надо реформировать подходы и делать это сейчас, а не тогда, когда у государства появится возможность увеличить заработную плату педагогам, и этот процесс уже начался.

Важно, чтобы начисление происходило по справедливым и современным нормам, которые бы учитывали и опыт учителя, и одновременно поощряла молодежь идти работать в школы.

Хотя омбудсмену и делают упреки: "Делайте что-то в этом вопросе", но выделят средства на зарплату не в ее силах.

Я думаю, вопрос повышения зарплат будет оставаться нерешенным, пока будет продолжаться война,

– отметила Лещенко.

Еще одна ситуация, которая вызвала возмущение – выделение тысячи для учителей. Часть педагогов негативно восприняли выделение средств, которые ежемесячно будут поступать. Они хотят больше, поэтому жалуются.

Я удивлена, потому что государство пошло навстречу, а в ответ хейт,

– прокомментировала омбудсмен.

Вместе с тем, для дошкольников и внешкольников этих средств не дали. На зарплату учителей идет государственная субвенция, на заработную плату работников учреждений дошкольного, внешкольного образования – деньги из местного бюджета. И поэтому понятно, что сейчас, даже если бы захотели выделить средства для их поддержки, это фактически невозможно.

Там надо вносить изменения в законы и подзаконные нормативные акты. Именно с такими обращениями Служба образовательного омбудсмена обращается в Верховную Раду, Кабмин, министерств с аргументированными предложениями.

Есть очень много проблем, связанных с финансированием образования, на которые мы не можем сейчас повлиять.

Другими вопросами, которые тоже нуждаются в финансировании, являются:

Субвенция для поддержки детей с ООП состояла из двух частей: средства шли на оплату занятий с детьми, а вторая часть – на оборудование. Средства на оборудование с начала полномасштабной войны сняли, оставили только на оплату труда специалистов.

состояла из двух частей: средства шли на оплату занятий с детьми, а вторая часть – на оборудование. Средства на оборудование с начала полномасштабной войны сняли, оставили только на оплату труда специалистов. Оплата вариативной части школьных предметов. Часть предметов в ЗЗСО дети могут выбирать – углубленное изучение английского языка, финансовая грамотность, медиаграмотность и тому подобное. И вот эту вариативную часть второй год подряд государство не оплачивает. Это все осуществляется за счет местных бюджетов, которые также страдают.

Когда государство вернется к выделению средств на эти вопросы – пока непонятно.