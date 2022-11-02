Експертиза буде обов'язковою. Перевірятимуть навчальну літературу, яку виготовляють за кошти держави.

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Підручники відправляють на експертизу

Українські підручники перевірятимуть на дотримання вимог законодавства. Перевірятимуть навчальну літературу, яку використовують у дитсадках і школах. Відповідатиме за процес визначена МОН держустанова.

Також, відповідно до рішення уряду, визначать необхідні вимоги до інтерактивних електронних додатків до шкільних підручників.

Ці заходи повинні поліпшити якіть підручників та навчально-методичної літератури.

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