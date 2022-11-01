Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів, що до опалювального сезону у нашій державі завжди готувалися заздалегідь. Цей рік не став винятком навіть попри повномасштабну війну.
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Скільки закладів освіти готові до зими
Шкарлет зазначив, що наприкінці минулого тижня 91% навчальних закладів України був готовим до опалювального сезону. Зараз ця цифра становить 94%.
Зокрема, до зими готові:
- коледжі – 81%;
- училища – 92%;
- школи – 94%;
- дитсадки – 95%.
Міністр також додав, що у 13 областях та у Києві заклади освіти на 100% готові до опалювального сезону. Ще у 7 регіонах України заклади освіти підготували до зими на 90% і більше.
Скільки навчальних закладів можуть працювати очно
За словами Шкарлета, станом на початок жовтня спеціалісти оглянути понад 25 тисяч закладів освіти нашої країни.
Майже 16,5 тисячі навчальних закладів повністю готові до очного навчання. Школи зокрема готові на 72%,
– зауважив очільник МОН.
Також він наголосив, що на 2023 рік у бюджеті передбачили 1,5 мільярда гривень на безпеку у школах.
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Скільки шкіл мають WiFi в укриттях
1 710 шкіл України, а це 7,44 %, мають WiFi в укриттях, повідомили у Мінцифри.
- Лідером є Львівська область. Вона має 223 таких шкіл;
- Житомирська область має 146 таких закладів освіти;
- Дніпропетровська – 140;
- Івано-Франківська – 139.
Найменша кількість шкіл, які мають інтернет в укриттях, розташована у таких областях:
- Запорізькій – 7;
- Миколаївській – 9;
- Харківській – 19.
Також у Мінцифри повідомили, що WiFi немає у 3 127 школах. Щодо 17 623 таких закладів освіти вони інформації не мають.
Як зараз триває навчання у школах України
- Росія продовжує тероризувати Україну ракетними ударами та атаками дронів-камікадзе.
- Ворог завдає ударів зокрема по об'єктах енергетичної сфери. Через це виникають проблеми зі світлом у багатьох регіонах України.
- Проблеми з електроенергією впливають і на навчання дітей. Частина з них змушена йти на канікули.
- Станом на 25 жовтня, за словами очільника МОН Сергія Шкарлета, у школах нашої держави навчається майже 4 мільйони учнів.
- Навчання триває у майже 13 тисячах шкіл нашої держави.
- У Рівному учні повернулися за парти з 31 жовтня, повідомив мер міста Олександр Третяк.
- А у Тернополі з 31 жовтня починаються осінні канікули у школах, повідомив мер міста Сергій Надал.
- Станом на 31 жовтня учні понад 7 тисяч шкіл в Україні повернулися до навчання після осінніх канікул, повідомив очільник МОН Сергій Шкарлет.
- Загалом із 31 жовтня до 6 листопада осінні канікули триватимуть у 2 тисячах 234 школах.
- У майже 3,6 тисячі шкіл – а це майже 30% з усіх – осінні канікули перенесли на зиму.
- Остаточне рішення про відпочинок учнів ухвалює педрада і погоджує наказом директор школи, додав очільник МОН.