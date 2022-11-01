Так, все більше школярів змушені вчитися дистанційно. Зокрема й через проблеми зі світлом.

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Школярі Київщини вчитимуться онлайн

Так, школи Київської області 1 та 2 листопада працюватимуть дистанційно. Таке рішення ухвалили на засіданні Оперативного штабу ради оборони Київщини. Усе через загрози ворожих обстрілів по території регіону.

Дитсадки до 2 листопада працюватимуть у режимі чергових груп.

Про інші зміни у навчальному процесі влада інформуватиме додатково.

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Як раніше вчилися учні на Київщині

З 26 жовтня усі заклади освіти Київської області отримали змогу відновити навчання в очному та змішаному форматах.

Діти могли знову ходити до школи завдяки покращенню рівня безпекової ситуації в області. Однак навчання очно відбувалося лише у тих освітніх закладах, які мають надійні укриття.

99% шкіл області осінні канікули перенесли на зиму.

До слова, очільник МОН Сергій Шкарлет повідомив, що освітні заклади Київщини на 100% готові до опалювального сезону.

Осінні канікули для школярів Києва почалися 31 жовтня і триватимуть до 6 листопада включно, повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Зверніть увагу! З 7 жовтня у Києві розпочали опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків.