Ці атаки завдають значних збитків енергетичній системі. Це відповідно впливає і на навчання у закладах освіти України.

Важливо Осінні канікули у школах України 2022: у яких областях змінили дати

Коли учні підуть на осінні канікули у Києві

У 2022 році українські школярі мали відпочивати від навчання восени упродовж 24 – 30 жовтня. Однак атаки Росії змусили владу деяких областей переглянути ці графіки. У багатьох регіонах та містах нашої держави осінні канікули у школах переносять або взагалі скасовують.

У столиці України осінні канікули у школах почнуться в останній день жовтня.

Осінні канікули для школярів Києва почнуться 31 жовтня і триватимуть до 6 листопада включно,
– повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Причин для їх перенесення, за словами чиновника, наразі немає.

До початку канікул заклади освіти Києва продовжать роботу в очному, змішаному та дистанційному форматах – з огляду на безпекову ситуацію. Дитсадки та гуртки під час канікул працюватимуть у тому форматі, у якому і зараз.

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Як вчитимуться учні на Київщині

Освітні заклади Київщини протягом 24 – 28 жовтня надалі працюватимуть дистанційно.

Онлайн вчитимуться учні:

  • дитсадків;
  • шкіл;
  • училищ;
  • коледжів.

Це рішення влада області ухвалила через посилену загрозу ракетних обстрілів з боку Росії.

Чи підуть школярі Київщини на канікули

Педагогічні ради також вирішили, що 99% шкіл області осінні канікули перенесуть на зиму, інформує Київська ОВА. Про інші зміни у навчанні чиновники обіцяють інформувати додатково.

До слова, очільник МОН Сергій Шкарлет повідомив, що освітні заклади Київщини на 100% готові до опалювального сезону.