Ці атаки завдають значних збитків енергетичній системі. Це відповідно впливає і на навчання у закладах освіти України.

Важливо Осінні канікули у школах України 2022: у яких областях змінили дати

Коли учні підуть на осінні канікули у Києві

У 2022 році українські школярі мали відпочивати від навчання восени упродовж 24 – 30 жовтня. Однак атаки Росії змусили владу деяких областей переглянути ці графіки. У багатьох регіонах та містах нашої держави осінні канікули у школах переносять або взагалі скасовують.

У столиці України осінні канікули у школах почнуться в останній день жовтня.

Осінні канікули для школярів Києва почнуться 31 жовтня і триватимуть до 6 листопада включно,

– повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Причин для їх перенесення, за словами чиновника, наразі немає.

До початку канікул заклади освіти Києва продовжать роботу в очному, змішаному та дистанційному форматах – з огляду на безпекову ситуацію. Дитсадки та гуртки під час канікул працюватимуть у тому форматі, у якому і зараз.

Зверніть увагу! З 7 жовтня у Києві розпочали опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків.

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