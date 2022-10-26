При цьому, за даними МОН, у навчальних закладах облаштовують як найпростіші, так і надійні сховища. Найбільше їх в училищах.
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Скільки шкіл, училищ та вишів в Україні мають укриття
Очільник директорату дошкільної, шкільної освіти МОН Олег Єресько в етері телемарафону на "Суспільному" розповів, що майже 70% шкіл в Україні мають укриття. Також сховища є у 75% вишів та понад 92% училищ нашої країни.
Намагаємося робити все, щоб всі були захищені. Ситуація сильно різниться в залежності від регіонів,
– зазначив Єресько.
Скільки шкіл мають WiFi в укриттях
1 710 шкіл України, а це 7,44 %, мають WiFi в укриттях, повідомили у Мінцифри.
- Лідером є Львівська область. Вона має 223 таких шкіл;
- Житомирська область має 146 таких закладів освіти;
- Дніпропетровська – 140;
- Івано-Франківська – 139.
Найменша кількість шкіл, які мають інтернет в укриттях, розташована у таких областях:
- Запорізькій – 7;
- Миколаївській – 9;
- Харківській – 19.
Також у Мінцифри повідомили, що WiFi немає у 3 127 школах. Щодо 17 623 таких закладів освіти вони інформації не мають.
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Як зараз триває навчання у школах України
- Росія продовжує тероризувати Україну ракетними ударами та атаками дронів-камікадзе.
- Ворог завдає ударів зокрема по об'єктах енергетичної сфери. Через це виникають проблеми зі світлом у багатьох регіонах України.
- Проблеми з електроенергією впливають і на навчання дітей. Частина з них змушена йти на канікули.
- Освітні заклади Київщини протягом 24 – 28 жовтня надалі працюватимуть дистанційно. Це рішення влада області ухвалила через посилену загрозу ракетних обстрілів з боку Росії.
- На Волині, у Ковелі, через проблеми зі світлом після ракетних ударів Росії запровадили тижневі канікули у школах, розповіла головна спеціалістка відділу освіти міськради Лідія Заславська.
- У Луцьку ухвалили рішення не зупиняти навчання, розповів очільник міського департаменту освіти Віталій Бондар. З 24 жовтня усі заклади освіти міста працюють у звичному режимі.
- Минулого тижня влада Рівного повідомила, що школярі на осінні канікули не підуть. Однак суботній терор Росії ситуацію змінив. Дітей таки відправляють на відпочинок. Канікули у школах Рівного триватимуть тиждень – з 24 жовтня до 28 жовтня, повідомив мер міста Олександр Третяк.
- Станом на 25 жовтня, за словами очільника МОН Сергія Шкарлета, у школах нашої держави навчається майже 4 мільйони учнів.
- Навчання триває у майже 13 тисячах шкіл нашої держави.