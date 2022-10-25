Проблеми з електроенергією позначились і на навчанні в Україні. Адже освітні заклади у багатьох містах та селах не можуть працювати очно. Такий висновок оприлюднив освітній омбудсмен України Сергій Горбачов.

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З якими проблемами зіштовхуються діти та вчителі

В Офісі освітнього омбудсмена розповіли також, з якими проблемами через російський терор зіштовхуються діти і вчителі. Це зокрема такі:

під час повітряних тривог перебування в укритті без світла або й опалення стає випробуванням; при цьому є і певною загрозою для здоров'я;

під час дистанційного навчання не всі вчителі й викладачі можуть проводити онлайн-уроки та лекції;

учні та студенти часто мають проблеми з підключенням до Інтернету під час онлайн-уроків;

також можуть своєчасно не виконувати та не надсилати онлайн завдання педагогам.

В Офісі освітнього омбудсмена при цьому пропонують владі промоніторити ситуацію на місцях. А також розробити та реалізувати Українську стратегію компенсації освітніх втрат.

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