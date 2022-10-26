При этом, по данным МОН, в учебных заведениях обустраивают как самые простые, так и надежные укрытия. Больше всего их в училищах.
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Сколько школ, училищ и вузов в Украине имеют укрытия
Глава директората дошкольного, школьного образования МОН Олег Ересько в эфире телемарафона на "Суспільному" рассказал, что почти 70% школ в Украине имеют укрытие. Также есть укрытия у 75% вузов и более 92% училищ нашей страны.
Пытаемся делать все, чтобы все были защищены. Ситуация сильно разнится в зависимости от регионов,
– отметил Ересько.
Сколько школ имеют WiFi в укрытиях
1 710 школ Украины, а это 7,44%, имеют WiFi в укрытиях, сообщили в Минцифре.
- Лидером является Львовская область. Она имеет 223 таких школ;
- Житомирская область – 146 таких учебных заведений;
- Днепропетровская – 140;
- Ивано-Франковская – 139.
Наименьшее количество школ, имеющих интернет в укрытиях, расположено в таких областях:
- Запорожской – 7;
- Николаевской – 9;
- Харьковской – 19.
Также в Минцифре сообщили, что WiFi нет в 3 127 школах. Относительно 17 623 таких учебных заведений у них нет информации.
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Как сейчас идет обучение в школах Украины
- Россия продолжает терроризировать Украину ракетными ударами и атаками дронов-камикадзе.
- Враг наносит удары, в частности, по объектам энергетической сферы. Поэтому возникают проблемы со светом во многих регионах Украины.
- Проблемы с электроэнергией влияют и на обучение детей. Часть из них вынуждена идти на каникулы.
- Образовательные заведения Киевщины в течение 24 – 28 октября будут работать дистанционно. Это решение власти области приняли из-за усиленной угрозы ракетных обстрелов со стороны России.
- На Волыни, в Ковеле, из-за проблем со светом после ракетных ударов России ввели недельные каникулы в школах, рассказала главный специалист отдела образования горсовета Лидия Заславская.
- В Луцке приняли решение не останавливать учебу, рассказал глава городского департамента образования Виталий Бондарь. С 24 октября все учебные заведения города работают в привычном режиме.
- На прошлой неделе власти Ровно сообщили, что школьники на осенние каникулы не уйдут. Однако субботний террор России ситуацию изменил. Детей отправляют на отдых. Каникулы в школах Ровно будут продолжаться неделю – с 24 октября по 28 октября, сообщил мэр города Александр Третяк.
- По состоянию на 25 октября, по словам главы МОН Сергея Шкарлета, в школах нашего государства учится около 4 миллионов учеников.
- Обучение проходит почти в 13 тысячах школ нашего государства.